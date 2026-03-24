تطور جديد.. البنتاجون ينشر حاملة طائرات برمائية بالمنطقة خلال الأسابيع المقبلة

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن البنتاجون سينشر حاملة طائرات برمائية بالمنطقة خلال الأسابيع المقبلة.

و على صعيد آخر، كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الاثنين أن إيران وضعت خمسة شروط، للموافقة على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة لوقف الحرب الدائرة منذ نهاية فبراير الماضي.





وأفادت القناة الـ12 العبرية، أن إيران حددت مجموعة من المطالب الرسمية الصارمة لإنهاء الحرب، في سياق المحادثات غير المباشرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وأشار التقرير إلى أن المسؤولون الإيرانيون يسعون إلى الحصول على ضمانات قاطعة بعدم استئناف القتال، إلى جانب ترتيب جديد لمضيق هرمز من شأنه أن يضعه فعليًا تحت السيطرة الإيرانية.