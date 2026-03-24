تراجه كان هيكلفنا كتير.. إبراهيم صلاح يعلق على أداء الزمالك أمام أوتوهو

تحدث إبراهيم صلاح، مدرب الزمالك، عن تأهل الفريق إلى نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على أوتوهو الكونغولي بنتيجة 2-1 في لقاء الإياب الذي أُقيم على استاد القاهرة الدولي.

وأكد أن الفريق نجح في تحقيق الهدف الأهم وهو التأهل، رغم التحديات التي شهدتها المباراة.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل 1-1، ليحسم الزمالك بطاقة العبور بمجموع 3-2، ويضرب موعدًا مع شباب بلوزداد الجزائري في الدور المقبل.

تحضير جيد وبداية قوية

أوضح صلاح أن الجهاز الفني درس المنافس بشكل جيد قبل المواجهة، وهو ما ساهم في ظهور الفريق بشكل مميز في بداية اللقاء.

وأشار إلى أن الزمالك دخل المباراة بقوة ونجح في فرض أسلوبه مبكرًا، مستفيدًا من التحضير الجيد والتركيز العالي من اللاعبين، وهو ما انعكس على الأداء في الدقائق الأولى.

تراجع الأداء وكاد يكلف الفريق

رغم البداية المثالية، أشار مدرب الزمالك إلى أن الفريق شهد حالة من الهدوء والتراجع النسبي في الأداء خلال فترات من المباراة، وهو ما كاد أن يعرضه لمشكلات في النتيجة.

وأكد أن هذا التراجع كان من الممكن أن يكلف الفريق الكثير، لولا تدارك الموقف في الوقت المناسب.

إدارة المواقف الصعبة باحترافية

أكد إبراهيم صلاح أن الفريق تعامل بشكل جيد مع الظروف الصعبة التي حدثت أثناء اللقاء، سواء من حيث الضغط أو مجريات اللعب.

وأضاف أن اللاعبين أظهروا شخصية قوية وقدرة على التحكم في مجريات المباراة حتى النهاية، وهو ما ساعدهم على تحقيق الفوز والتأهل.

دور الجماهير الحاسم

اختتم صلاح تصريحاته بالإشادة الكبيرة بجماهير الزمالك، مؤكدًا أنهم عنصر أساسي في نجاح الفريق.

وأعرب عن تقديره الكبير لدعمهم المستمر، مشيرًا إلى أنهم يمثلون الدافع الأول لتحقيق الانتصارات. كما شدد على أهمية استمرار هذا الدعم خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مواجهة نصف النهائي المرتقبة