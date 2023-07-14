علي معلول يحتفل مع جمهوره عبر إنستجرام بفوز الأهلي على الزمالك 4-1

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، من بطولة الدوري الممتاز.

ونشر الدولى التونسي علي معلول نجم الأهلي عبر حسابه على "إنستجرام" عدة صور من أحداث المباراة أثناء احتفاله بالفوز ، نالت إعجاب متابعيه.

ونجح المارد الأحمر في تحقيق فوز تاريخي على نادي الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات وعلى معلول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.