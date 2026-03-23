الجامعة العربية تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، والإمعان في استهداف البنى التحتية اللبنانية والجسور في انتهاك سافر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وخرق واضح للقانون الدولي.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أهداف إسرائيل باتت مفضوحة في سعيها لإقامة منطقة عازلة في الجنوب اللبناني وسياستها الممنهجة لتمزيق الخارطة اللبنانية وتهجير الشعب اللبناني، مشدداً على مسؤولية مجلس الأمن الدولي في وضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية ووقفها بشكل فوري، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك التنفيذ الكامل وغير المنقوص لقرار مجلس الأمن 1701.

وأعرب المتحدث عن قلق الأمين العام من تفاقم حالة الاحتقان في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي، مؤكداً دعم الجامعة العربية لكافة الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية في سبيل الحفاظ على السلم الأهلي، والتعامل مع الأزمة الإنسانية الحادة التي يشهدها لبنان وما ترتب عليها من آثار اجتماعية خطيرة، بما في ذلك من خلال مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية.