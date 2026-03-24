أكدت وسائل إعلام دولية، سقوط قتلى وجرحى جراء غارة إسرائيلية على عدة مناطق في لبنان.





وأشارت قناة روسيا اليوم إلى أن الغارات الإسرائيلية شملت العاصمة بيروت ومناطق البياضة جنوب لبنان وبلدة الطيري في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان بالإضافة إلى غارة إسرائيلية استهدفت أوتوستراد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضافت القناة بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.

كما أعلنت "روسيا اليوم" رصد صلية صاروخية انطلقت من الجنوب باتجاه شمال إسرائيل.

يأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه الحرب على جبهات متعددة، مع استمرار التصعيد بين إسرائيل وحزب الله على الحدود الشمالية، بالتزامن مع الحرب الدائرة بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي.