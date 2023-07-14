لاعب جزائري دولي.. الوداد المغربي يخطف صفقة الزمالك

كشفت تقارير صحفية، عن خطف نادي الوداد البيضاوي المغربي، صفقة الزمالك المحتملة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى اقتراب الجزائري إلياس شتي من الانضمام إلى صفوف الزمالك، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، قبل أن يخطفه الوداد.



ووفقًا لموقع "لو 360 سبورت" المغربي فإن الدولي الجزائري إلياس شتي قد وصل إلى الدار البيضاء أمس، تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف الوداد المغربي.



وأشار إلى أن نادي الوداد برئاسة سعيد الناصيري قد توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب الجزائري الأسبوع الماضي.



واختتم أنه من المنتظر أنه يتم إنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالصفقة داخل الوداد، قبل أن ينضم اللاعب بشكل رسمي إلى الفريق.



رحيل مدرب الوداد



الوداد المغربي قد أعلن مؤخرًا رحيل مدربه البلجيكي سفين فاندنبروك، بعدما فشل في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي.