عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب جزائري دولي.. الوداد المغربي يخطف صفقة الزمالك

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، عن خطف نادي الوداد البيضاوي المغربي، صفقة الزمالك المحتملة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.


وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى اقتراب الجزائري إلياس شتي من الانضمام إلى صفوف الزمالك، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، قبل أن يخطفه الوداد.


ووفقًا لموقع "لو 360 سبورت" المغربي فإن الدولي الجزائري إلياس شتي قد وصل إلى الدار البيضاء أمس، تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف الوداد المغربي.


وأشار إلى أن نادي الوداد برئاسة سعيد الناصيري قد توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب الجزائري الأسبوع الماضي.


واختتم أنه من المنتظر أنه يتم إنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالصفقة داخل الوداد، قبل أن ينضم اللاعب بشكل رسمي إلى الفريق.


رحيل مدرب الوداد


الوداد المغربي قد أعلن مؤخرًا رحيل مدربه البلجيكي سفين فاندنبروك، بعدما فشل في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي.

الوداد الجزائري إلياس شتي الزمالك الوداد المغربي الميركاتو الصيفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يتقدم باستقالته

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد هزيمة الزمالك الثقيلة أمام الأهلي

ترشيحاتنا

استغربت من طلبه| استغاثة زوجة : مش متخيّلة اللي قاله وبدأت المشكلة

قائد فاجنر يدرب جنود بيلاروسيا في قواعد عسكرية.. هل يتحدى روسيا؟

ألغام أوكرانية.. تحذير عاجل من البحرية الروسية

تركيا تعتقل 33 أجنبيا منضمين إلى داعش

بعد استئصالها الغدة الدرقية | إطلالة لافتة لـ حنان مطاوع

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن عكاوي بالبطاطس| بمذاق لا يقاوم

احذر.. عوامل تزيد من الإصابة بسرطان القولون

نشرة المرأة والصحة | ناقد موضة يعلق على فستان نانسي عجرم في قبرص.. بعد الهجوم ضد فيفي عبده.. ماذا يحدث لكبار السن عند الرقص؟

9 علامات تكشف نقص فيتامين د عند النساء.. تعرف عليها

فيديو

موجة حارة تضرب البلاد والأرصاد تحذر .. تفاصيل بالفيديو

الذهب يتراجع بقوة والدولار ينهار لأول مرة منذ 2022.. فيديو

بعد 24 ساعة من صورته الأخيرة.. حقيقة وفاة الفنان إيمان البحر درويش

آيقونة البحار .. أكبر سفينة في العالم تبحر في أكتوبر المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ