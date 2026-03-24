منتخب تونس يفقد حنبعل المجبري قبل فترة التوقف الدولي

تلقى منتخب تونس ضربة مؤثرة قبل انطلاق فترة التوقف الدولي لشهر مارس، بعد تأكد غياب لاعبه حنبعل المجبري بسبب إصابة عضلية تعرض لها مع ناديه بيرنلي الإنجليزي.

وأوضح الاتحاد التونسي لكرة القدم أن المجبري لن ينضم إلى معسكر “نسور قرطاج”، نتيجة معاناته من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

من جانبه، أكد سكوت باركر، المدير الفني لبيرنلي، أن الإصابة جاءت بشكل مفاجئ واضطر الجهاز الفني لاستبدال اللاعب في الدقيقة 18، مشيرًا إلى أن حالته لا تزال غير مطمئنة في الوقت الحالي.

المباراة شهدت خسارة بيرنلي بنتيجة 3-1، ليظل الفريق في المركز التاسع عشر برصيد 20 نقطة، مهددًا بمراكز الهبوط.

وأشار باركر إلى أن المجبري سيبقى في إنجلترا للخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، على أن يتم تقييم حالته لاحقًا لتحديد موعد عودته إلى الملاعب.

ويستعد المنتخب التونسي للسفر إلى كندا لخوض مواجهتين وديتين أمام هايتي وكندا ضمن برنامجه التحضيري للاستحقاقات المقبلة، أبرزها كأس العالم.

ويعد غياب المجبري خسارة فنية واضحة للمنتخب، نظرًا لدوره المحوري في خط الوسط، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ لتعويضه، خاصة مع قوة المنافسة في المجموعة السادسة التي تضم اليابان وهولندا إلى جانب منتخب آخر سيحدد عبر الملحق.