مسئول باكستاني يكشف موعد مفاوضات نائب ترامب والإيرانيين في إسلام أباد

صرح مسؤول باكستاني لوكالة رويترز أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ومبعوثي الرئيس ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، من المتوقع أن يجتمعوا مع مسؤولين إيرانيين في إسلام آباد في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

ووفقًا للمسؤول، ستُعقد القمة بعد محادثة أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وفي سياق متصل، كشف دبلوماسي خليجي، يوم الاثنين أن مصر وتركيا، تقودان جهود خفض التصعيد في الحرب الدائرة ضد إيران منذ نهاية فبراير الماضي.

وقال الدبلوماسي الخليجي: "يبدو أنهم نجحوا، حتى الآن، في تجنب كارثة طاقة" كانت ستحدث لو هاجم ترامب منشآت الطاقة الإيرانية وردّت إيران.

وصرّح مسؤول مصري لوكالة أسوشييتد برس بأن الولايات المتحدة وإيران تبادلتا رسائل عبر مصر وتركيا وباكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ولم يكن أيٌّ من المسؤولين مخوّلاً بالتحدث إلى الصحفيين، وتحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية لشبكة CNN أن إسلام آباد "مستعدة بالفعل لاستضافة محادثات" بين إيران والولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات من نفي طهران مزاعم فتح قناة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي، يوم الاثنين: "إذا وافق الطرفان، فإن باكستان مستعدة دائمًا لاستضافة المحادثات".