سحر أسود.. تعليق رئيس الزمالك بعد خسارة القمة.. واللاعبون يطالبون بالمستحقات

حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد القاهرة الدولى فى القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى.

الاهلي والزمالك

أهداف مباراة الاهلي والزمالك بالقمة 126

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات في الدقيقتين 2 و36 وعلى معلول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

السحر الاسود

وعلق رئيس نادي الزمالك السابق، من خلال إذاعة النادي الداخلية، على مبارة القمة ١٢٦ التي جمعت بين الاهلي والزمالك، أن مباراة الأهلي والزمالك، شهدت أحداث غير عادية، أولها كرة زيزو التي ارتطمت بالقائم الأيمن لمحمد الشناوي.

وتابع رئيس الزمالك السابق:" هذا غير الأهداف السهلة التي سجلها الأهلي في مرمي محمد صبحي، وما حدث ليس له إلا تفسير واحد وهو ( السحر الأسود)، الذي يستخدمه محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ".

واختتم رئيس الزمالك السابق:" لن أصمت على ما تفعله يا محمود يا خطيب أنت والمسؤولين، وسيكون لي وقفة حاسمة على تصرفاتك".

ماذا طلب فريق الكرة بالزمالك بعد خسارة القمة؟

طالب لاعبو الزمالك، إدارة النادي بصرف مستحقاتهم المتأخرة، في أسرع وقت ممكن بعد الخسارة أمام الأهلي برباعية مقابل هدف في الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وسيطرت حالة من الغضب على الاعبين داخل غرفة الملابس بعد انتهاء المبارة.

الاهلي والزمالك

الزمالك نجح في تقليص الفارق بركلة جزاء أحمد سيد زيزو



وكان الزمالك نجح في تقليص الفارق خلال مباراة الأهلي بركلة جزاء أحمد سيد زيزو إلا أنها لم تساعده في العودة خلال اللقاء خاصة وأن الفارس الأبيض كان متأخرًا بثلاثية قبل أن يضيف محمد شريف هدفا رابعا في نهاية المباراة.

شكوك حول ركلة الجزاء

حسمت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي والتي جاءت عن طريق دفع المالي أليو ديانج للاعب الزمالك أحمد سيد زيزو خلال أحداث الشوط الثاني.

وقالت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم في بيان لها: "ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي صحيحة 100% التدافع من أليو ديانج مع أحمد سيد زيزو واضح جدًا وتدخل تقنية الفار في هذه الحالة قرار صحيح وقرار البنا صحيح جدًا".