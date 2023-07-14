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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضحية.. تعليق أحمد الطيب على خسارة الزمالك برباعية أمام الأهلي

احمد الطيب
احمد الطيب

علق المعلق الرياضي أحمد الطيب، على خسارة الأبيض الثقيلة أمام الأهلي، في مباراة القمة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، التي أقيمت أمس الخميس، برباعية مقابل هدف.

وكتب أحمد الطيب عبر حسابه علي تويتر "فى الختام الاهلى استحق الفوز  الزمالك ضحية تصوّر خاطئ للمدرب  ( تشكيل و استراتيچية و توظيف ) فى الشوط الاول فخسر بالثلاثة  الشوط الثانى بعد التعديل هو المستوى الحقيقى للفريقين  تعادل 1/1 الدورى اهلاوى و يستحقه".

ونجح المارد الأحمر في تحقيق فوز تاريخي على نادي الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات وعلى معلول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.

 

أحمد الطيب خسارة الزمالك مباراة القمة

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