الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دعاء الفجر المستجاب.. أفضل الأدعية مع بداية اليوم لطلب الرزق والبركة

أحمد سعيد

دعاء الفجر من أعظم الأدعية التي يحرص عليها المسلمون مع بداية يوم جديد، حيث مع صباح اليوم الجديد والسعي لطلب الرزق يدعو كل مؤمن دعاء الفجر بأن تفتح له أبواب الرحمة والرزق، لذا يبحث كثيرون عن دعاء الفجر المستجاب، أفضل أدعية الصباح، دعاء الرزق، دعاء تيسير الأمور، دعاء الفجر مكتوب، وفضل الدعاء وقت الفجر، لما لهذا الوقت المبارك من مكانة عظيمة في الإسلام وفي السطور التالية نعرض أفضل أدعية الرزق.

 يُقبل كثيرون على ترديد الأدعية بعد صلاة الفجر لطلب البركة والرزق والنجاح وتفريج الهموم، مستغلين نفحات هذا الوقت الذي يشهد حضور الملائكة ويرجى فيه قبول الدعاء ومن أفضل الأدعية.

  • اللهم في هذا الفجر ارزقني راحة البال، وسعة الرزق، وتيسير الأمور، واغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر.
  • اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير لكل ما أتمناه، واكتب لي فيه توفيقًا وبركةً وسعادة لا تزول.
  • اللهم في فجر هذا اليوم افتح لي أبواب الرزق، ويسر لي الخير حيث كان، واصرف عني كل سوء.
  • اللهم ارزقني نورًا في قلبي، ونورًا في وجهي، ونورًا في حياتي، واجعل يومي هذا مليئًا بالطاعات.
  • اللهم إني أسألك في هذا الفجر راحةً تملأ صدري، وفرحًا يغمر قلبي، ورزقًا لا ينقطع.
  • اللهم مع نسائم الفجر ارزقني القبول، واغفر لي ذنوبي، واكتب لي الخير في كل خطوة.
  • اللهم اجعل هذا الفجر شاهدًا لي لا عليّ، وحقق لي ما أتمنى، وبارك لي في وقتي وعملي.

أفضل أدعية الصباح

  • اللهم إنى أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار .
  • اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فانك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.
  • اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب.
  • اللهم إني أسألك أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.
  • اللهم كما بلغتنا شهر شعبان بلغنا رمضان وأن تتقبلنا فى شعبان ورمضان وسائر العام اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصة وممن يقولون فيعملون وممن يقولون فيخلصون وممن يخلصون فيتقبل منهم، اللهم اجعلنا نقوم بالقرآن ونمشى بالقرآن.

دعاء الرزق

1- «اللهم اجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي».

2- «اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك».

3- «اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا» .

4- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد.

5- اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدّين وقهر الأعداء.

6-«اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب» .

دعاء الفجر مكتوب

7-اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

8- «يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات اقضى حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب» .

9- يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

10- «اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير» .

دعاء تيسير الأمور

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم أن تجعل رزقي واسعًا مباركًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

«اللهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

