بـ 7 أرواح.. إحباط محاولة اغتيال بن غفير وشرطة الاحتلال تكشف التفاصيل

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بنشر تفاصيل إحباط محاولة اغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في عملية مشتركة بين شرطة منطقة القدس وجهاز الأمن العام "الشاباك".





وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "خلال الشهر الماضي، وبناء على معلومات وردت من الشاباك، فتح محققو قسم المهام الخاصة في وحدة الاستخبارات المركزية بالقدس تحقيقا ضد أحد سكان القدس الشرقية في العشرينات من عمره".

وبحسب التحقيقات، تواصل المشتبه به عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع "شخصية في اليمن، وأجرى معها مراسلات ذات طابع متطرف، حيث شجع كل منهما الآخر على تنفيذ عمليات إرهابية وأن يصبحا شهداء. كما طُرحت بينهما تصريحات لتنفيذ عملية استشهادية بهدف إيذاء الوزير بن غفير".

وبحسب البيان تبين خلال التحقيق، أن "المشتبه به لم يكتف بهذه المراسلات، بل أقام اتصالا أيضا مع ناشط إرهابي في تركيا، حيث دارت في محادثاتهما تعبيرات عن الفرح والتمجيد لمجزرة السابع من أكتوبر".

ومع انتهاء إجراءات التحقيق، وبناء قاعدة الأدلة على جرائم الاتصال بعميل أجنبي، والتهديد بتنفيذ عمل إرهابي، والتآمر لتنفيذه، قدمت النيابة العامة إعلان ادعاء في المحكمة، وتم تمديد اعتقال المشتبه به تمهيدا لتقديم لائحة اتهام.

ومن جانبه علق بن غفير على محاولة اغتياله عبر حسابه على منصة اكس، و قال: " هذه هي المرة السابعة التي يحاولون فيها اغتيالي دون نجاح بفضل الله لن يرهبوني و سأواصل سياستي".

وتابع: "أشكر جهاز الشاباك والشرطة وجميع الجهات التي ساهمت في إحباط محاولة اغتيالي السابعة".