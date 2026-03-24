رغم تعليمات ترامب.. هجوم إسرائيلي على البنية التحتية للطاقة بأصفهان وخرمشهر

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات استهدفت بنيتين تحتيتين للطاقة في مدينتي أصفهان وخرمشهر.

وأشارت إلى استهداف مبنى إدارة الغاز ومحطة تخفيض الغاز الواقعة في شارع "كافيه" بمدينة أصفهان.

وأضافت أن الهجوم تسبب في وقوع أضرار طالت أجزاء من هذه المرافق، بالإضافة إلى تأثر المنازل المحيطة بها.

و أكد محافظ خرمشهر، عدم وقوع أي إصابات جراء المقذوف الذي أصاب المنطقة الواقعة خارج محطة خط الغاز.

وكشفت عن وجود تقارير تفيد باستهداف خط أنابيب الغاز التابع لمحطة توليد الطاقة في خرمشهر.