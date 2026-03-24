بعد سقوط شظايا.. الكويت تعلن خروج 7 خطوط هوائية لنقل الكهرباء عن الخدمة

أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية خروج 7 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة في عدد من مناطق البلاد، نتيجة تعرضها لأضرار جراء سقوط شظايا.

وأكدت المهندسة فاطمة عباس جوهر حيات، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أن بعض الخطوط الكهربائية تعرضت لأضرار نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عمليات التصدي التي تقوم بها الدفاعات الجوية.

وأوضحت حيات أن هذه الأضرار أدت إلى فصل جزئي للتيار الكهربائي عن عدد من المناطق في البلاد، مشيرة إلى أن الفرق الفنية تعمل حاليا على إعادة التيار الكهربائي إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن.

ودعت المتحدثة الرسمية المواطنين والمقيمين إلى توخي الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، بعيدا عن الشائعات والأخبار غير الموثوقة.

وأكدت استمرار الوزارة في موافاة الرأي العام بأي مستجدات أولا بأول، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها.