الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خطوة واحدة تفصل عمر مرموش عن الانضمام إلى برشلونة

رباب الهواري

كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية عن عودة اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع النجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 ويأتي هذا الاهتمام في إطار سعي النادي الكتالوني لتعزيز صفوفه الهجومية بعناصر قادرة على تقديم الإضافة، خاصة في ظل المنافسة القوية على مختلف البطولات.

معاناة مرموش من قلة المشاركة
عانى مرموش خلال الموسم الحالي من عدم الحصول على فرص لعب منتظمة تحت قيادة المدير الفني بيب جوارديولا، وهو ما أثر على ظهوره واستمراريته داخل الفريق. ورغم الإمكانيات التي يتمتع بها اللاعب، إلا أن المنافسة الشرسة داخل تشكيلة مانشستر سيتي حدّت من مشاركاته، ما فتح الباب أمام التكهنات بشأن مستقبله.

تكهنات الرحيل تتجدد
ارتبط اسم مرموش بإمكانية الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في ظل رغبته في الحصول على دقائق لعب أكثر. لكن اللاعب استمر في النهاية مع الفريق، رغم العروض والاهتمامات التي أحاطت به. ومع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية، عادت الأحاديث مجددًا حول مستقبله.

خطة برشلونة البديلة
يضع برشلونة عمر مرموش ضمن قائمة خياراته الهجومية، خاصة في حال تعثر التعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز. ويبدو أن إدارة النادي تسعى لتأمين بدائل قوية تحسبًا لأي فشل في الصفقات الأساسية، وهو ما يجعل مرموش خيارًا مطروحًا بقوة على طاولة المسؤولين.

مستقبل مفتوح على كل الاحتمالات
يبقى مستقبل مرموش مفتوحًا على جميع السيناريوهات، في ظل اهتمام الأندية الكبرى ورغبته في إثبات نفسه من خلال المشاركة بانتظام. وقد تكون فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حاسمة في تحديد وجهته القادمة، سواء بالبقاء مع مانشستر سيتي أو خوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب تؤثر على صحتك وحياتك

طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة.. فرّحي أطفالك بطعم زي المحلات

6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة.. احذر هذه الأشياء

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحا؟

