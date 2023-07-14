بعد إنهاء مباراة القمة 126| رسميًا.. تفاصيل عقد أوروبي لخطف نجم الأهلي

حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد القاهرة الدولى فى القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى.

محمد شريف

أهداف مباراة الاهلي والزمالك بالقمة 126

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات في الدقيقتين 2 و36 وعلى معلول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

استدعاء محمد شريف إلى تركيا

وعقب انتهاء مباراة القمة 126 التي جمعت قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك، أعلن الإعلامي أحمد شوبير، نجم المنتخب المصري السابق، أن النادي الأهلي تلقى عرضًا رسميًا من فريق تركي لضم المهاجم محمد شريف، هداف الفريق بالدوري المصري، في خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

وأضاف شوبير في تصريحات عبر برنامجه "ملعب أون تايم" على قناة “أون تايم سبورتس 1” أن الأهلي تلقى عرضًا رسميًا من فاتح قرا جمرك التركي من أجل ضم محمد شريف في الفترة المقبلة.

وأوضح شوبير أن النادي التركي استفسر من الأهلي عن المطالب المالية للصفقة قبل استكمال سلسلة المفاوضات مشيرًا إلى أنه يعتقد أن الأهلي لن يوافق على رحيل اللاعب.

وأشار شوبير أن محمد شريف هو لاعب مهم في الأهلي وأنه هداف الفريق في مسابقة الدوري برصيد 10 أهداف رغم قلة مشاركاته إلا أن الأهلي لن يستغني عنه ولن يرحل رغم بحث النادي عن مهاجم.

الاهلي والزمالك

محمد شريف يسجل هدفه العاشر في الدوري أمام الزمالك

وسجل محمد شريف هدفًا لفريقه في المباراة التي جمعته مع الزمالك يوم أمس الخميس، وذلك في لقاء الجولة 31 من الدوري، والتي انتهت بفوز الأهلي 4-1، ليرفع رصيده في الدوري للهدف العاشر في الصدارة بفارق هدفين عن التونسي علي معلول.

ويعد فاتح قرا جمرك هو أحد أندية الوسط في تركيا وتواجد في المركز السابع في جدول الدوري التركي الموسم الماضي برصيد 51 نقطة من 13 فوز و12 تعادل و11 هزيمة.