تقصير أمني في آنفيلد. .. جدل واسع بعد تصريحات ديدييه دروجبا

أثار النجم الإيفواري السابق ديدييه دروجبا حالة من الجدل الكبير في الأوساط الرياضية، عقب تصريحاته الأخيرة التي طالب فيها بمحاسبة نادي ليفربول، على خلفية ما وصفه بتقصير أمني داخل ملعب آنفيلد.

جاءت هذه التصريحات بعد حادثة خطيرة تعرّض لها أحد اللاعبين، ما أعاد فتح ملف إجراءات السلامة داخل الملاعب الأوروبية.

الحادثة التي أشار إليها دروجبا تتعلق باللاعب الهولندي نوا لانغ، الذي تعرّض لإصابة خطيرة خلال إحدى المباريات، أدت إلى فقدانه أحد أصابعه.

هذا التطور الصادم أثار حالة من القلق بين الجماهير والمتابعين، خاصة أن مثل هذه الإصابات نادرة الحدوث داخل الملاعب، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى جاهزية الإجراءات الأمنية والطبية في مثل هذه الأحداث.

وفي تعليق حاسم، شدد دروجبا على أن سلامة اللاعبين يجب أن تكون أولوية لا تقبل النقاش أو التهاون. وأكد أن ما حدث لا يمكن اعتباره حادثًا عابرًا، بل يستدعي الوقوف عنده بشكل جدي، ومحاسبة المسؤولين عنه. وقال: “سلامة اللاعبين ليست محل نقاش… ما حدث لا يجب أن يمر دون محاسبة”، في إشارة واضحة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

تصريحات دروجبا فتحت الباب أمام موجة من الدعوات داخل الوسط الرياضي لمراجعة معايير السلامة في الملاعب، خاصة في المباريات الكبرى. وطالب كثيرون بضرورة فرض رقابة أكثر صرامة على الأندية والمنشآت الرياضية، لضمان حماية اللاعبين من أي مخاطر محتملة، والحفاظ على سلامتهم كأولوية قصوى في عالم كرة القدم