لابد من تعديل العقود.. محمد فارس يطرح حلولًا لتجنب أزمات المدربين في الأهلي

علق الإعلامي محمد فارس، عن أزمة التعاقدات مع المدربين داخل النادي الأهلي، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة لتجنب تكرار الأزمات مستقبلاً.

وقال فارس، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، إن أي مدرب جديد يفكر في تدريب الأهلي سيضع في اعتباره التاريخ الأخير للنادي مع المدربين، والذي شهد رحيل عدد منهم في فترات قصيرة، وهو ما يمنح انطباعًا بعدم الاستقرار.

وأشار إلى أن مدربين مثل بيتسو موسيماني، وريكاردو سواريش، ومارسيل كولر، وخوسيه ريبيرو، لم يستمروا طويلًا، رغم تحقيق بعضهم نجاحات، موضحًا أن الخروج من البطولات الكبرى، خاصة دوري أبطال أفريقيا، كان عاملًا حاسمًا في إنهاء التعاقد معهم.

وأوضح فارس أن هذا الأمر يدفع أي مدرب للمطالبة بشروط جزائية كبيرة لضمان حقوقه، مؤكدًا أن الحل يكمن في وضع بنود واضحة داخل العقود، مثل بند “الإنهاء المبكر المرتبط بالنتائج” أو ما يُعرف بـ Competition Exit Clause.

وأضاف أن هذا البند يتيح للنادي إنهاء التعاقد بشروط محددة في حال عدم تحقيق أهداف معينة، مثل الخروج المبكر من البطولات، دون تحمل أعباء مالية إضافية، وهو نظام معمول به في عدد من الأندية الأوروبية.

واختتم فارس تصريحاته بالتأكيد على أن أزمة المدرب توروب جاءت نتيجة غياب هذه البنود، وهو ما يجب تداركه مستقبلًا لضمان حقوق النادي