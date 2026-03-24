مجدي عبد الغني: ياسين منصور اعترض على سياسة الخطيب.. ومين أسامة هلال؟

تحدث مجدي عبد الغني نجم الكرة المصرية السابق، عن تراجع نتائج النادي الأهلي في الفترة الماضية محليا وأفريقيا
وقال عبد الغني في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو:
نتائج الأهلي طبيعية بسبب أداء اللاعبين في الفترات الأخيرة، ياسين منصور يستحق رئاسة الأهلي.
واضاف: ياسين منصور اعترض على سياسة إدارة الخطيب للنادي الأهلي في الفترة الماضية، ولا أفكر في الترشح لرئاسة الأهلي.
وتابع: شوبير لم يتدخل للصلح بيني وبين محمود الخطيب، ومين أسامة هلال حتى يتولى منصب مدير التعاقدات بالنادي الأهلي؟
وواصل: رفضت الزمالك بعد عودتي من البرتغال حبًا في الأهلي.