إعلامي : الأهلي حقق أسهل انتصار على الزمالك

أشاد الإعلامي محمد شبانة، بفريق النادي الأهلي وبمدربه السويسري مارسيل كولر، بعد الفوز الكبير على الزمالك 4-1، مؤكدًا بأنه موسم "سطلانة" بالفعل، كما أن انتصار المارد الأحمر جاء عن جدارة واستحقاق، مشيرا إلى أن الفريق في بعض الأوقات لم يكن في أفضل حالاته الفنية، واللاعبين كانوا في حالة تراخي مع توالي المباريات وحالة الإجهاد.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس توبوكس: "لاعبي الأهلي كانوا يقاومون الإجهاد في المباراة، من أجل الظهور بشكل قوي والفوز بالبطولة الخاصة، والفريق حقق أسهل انتصار، بعدما قام أوسوريو بتسهيل اللقاء على كولر المدرب (الثعلب) الذي أدار اللقاء بشكل جيد".

وأضاف: "أوسوريو يواجه أسد افريقيا، فكيف تواجه الأهلي بهذه الطريقة، وفي أول دقيقة لعب الشناوي كرة قوية ليسجل الشحات الهدف الأول ثم يضيف الثاني ومعلول سجل الثالث لينهي الشوط الأول بثلاثية رائعة، والانتصارات الأهلاوية لم تأتي صدفة، والجلوس على منصات التتويج لا يأتي إلا نتاج تخطيط ومجهود، وهو ما جعل النجاح نموذجي للجميع داخل القلعة الحمراء".

وأكمل: "كررت الإشادة كثيرا بالأهلي باختيار الجهاز الفني وقبلها باراحة اللاعبين، وكذلك منح كولر كافة الصلاحيات الفنية في إدارة الأمور كيفما يشاء، وتم توفير المناخ الجيد إداريا وماليا للاعبين، وتذليل كافة العقبات والمشكلات أمام الفريق، ليصل الأهلي إلى هذه النتائج الرائعة".

وزاد: "الأهلي تخطى كافة المشكلات منها على سبيل المثال مشكلة أفشة ثم سافيو الذي لا يعلم أحد سبب رحيله، لكنه كان قرار المدير الفني، تم تحويل صدمات الموسم الماضي إلى نجاح عظيم".

وأتم: هذا الموسم يطلق عليه (موسم سطلانة) في النادي الأهلي، كل الناس تعيش في حالة (سلطنة) داخل القلعة الحمراء، والموسم الحالي شهد تفوق وتألق لاعبين مميزين مثل هاني وتاو والشحات ومعلول ومنعم والشناوي وديانج والكثير حتى شوبير تألق مع الفريق عندما شارك، كلهم قدموا مستوى رائع".