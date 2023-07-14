عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي : الأهلي حقق أسهل انتصار على الزمالك

صدى البلد

أشاد الإعلامي محمد شبانة، بفريق النادي الأهلي وبمدربه السويسري مارسيل كولر، بعد الفوز الكبير على الزمالك 4-1، مؤكدًا بأنه موسم "سطلانة" بالفعل، كما أن انتصار المارد الأحمر جاء عن جدارة واستحقاق، مشيرا إلى أن الفريق في بعض الأوقات لم يكن في أفضل حالاته الفنية، واللاعبين كانوا في حالة تراخي مع توالي المباريات وحالة الإجهاد.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس توبوكس: "لاعبي الأهلي كانوا يقاومون الإجهاد في المباراة، من أجل الظهور بشكل قوي والفوز بالبطولة الخاصة، والفريق حقق أسهل انتصار، بعدما قام أوسوريو بتسهيل اللقاء على كولر المدرب (الثعلب) الذي أدار اللقاء بشكل جيد".

وأضاف: "أوسوريو يواجه أسد افريقيا، فكيف تواجه الأهلي بهذه الطريقة، وفي أول دقيقة لعب الشناوي كرة قوية ليسجل الشحات الهدف الأول ثم يضيف الثاني ومعلول سجل الثالث لينهي الشوط الأول بثلاثية رائعة، والانتصارات الأهلاوية لم تأتي صدفة، والجلوس على منصات التتويج لا يأتي إلا نتاج تخطيط ومجهود، وهو ما جعل النجاح نموذجي للجميع داخل القلعة الحمراء".

وأكمل: "كررت الإشادة كثيرا بالأهلي باختيار الجهاز الفني وقبلها باراحة اللاعبين، وكذلك منح كولر كافة الصلاحيات الفنية في إدارة الأمور كيفما يشاء، وتم توفير المناخ الجيد إداريا وماليا للاعبين، وتذليل كافة العقبات والمشكلات أمام الفريق، ليصل الأهلي إلى هذه النتائج الرائعة".

وزاد: "الأهلي تخطى كافة المشكلات منها على سبيل المثال مشكلة أفشة ثم سافيو الذي لا يعلم أحد سبب رحيله، لكنه كان قرار المدير الفني، تم تحويل صدمات الموسم الماضي إلى نجاح عظيم".

وأتم: هذا الموسم يطلق عليه (موسم سطلانة) في النادي الأهلي، كل الناس تعيش في حالة (سلطنة) داخل القلعة الحمراء، والموسم الحالي شهد تفوق وتألق لاعبين مميزين مثل هاني وتاو والشحات ومعلول ومنعم والشناوي وديانج والكثير حتى شوبير تألق مع الفريق عندما شارك، كلهم قدموا مستوى رائع".

الأهلى الإعلامي محمد شبانة السويسري مارسيل كولر الشحات الزمالك النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم الفوز الكبير.. قرار عاجل بمعاقبة نجم الأهلي

بعد فوز الأهلي.. أكرم توفيق يثير غضب جمهور الزمالك بهذا التصرف

تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

تعليق ناري من حسن المستكاوي على خطة كولر وأداء لاعبي الأهلي

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد رباعية الأهلي بالزمالك

شاهد.. خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة 126

تعليق ساخر من أحمد موسى بعد فوز الأهلي على الزمالك

ما حدث يهدم بايرن ميونخ |تعليق صادم من ميدو عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

موضوعات متعلقة

محمد شريف يتلقى عرضا من الدوري التركي

ترشيحاتنا

الصفدي يطالب برنامج الأغذية العالمي بعدم قطع الدعم عن لاجئين سوريين

40 لغة وشخصيات مختلفة.. جوجل bard بـ 6 مزايا جديدة

بساتين البصرة لـ منصورة عز الدين ضمن القائمة القصيرة لجائزة الأدب العربي

الظهور الأول لسيارة بورشه فيجن 357 سبيدستر .. صور

مفاجأة .. طرق لتناول الشوكولاتة تساعد في إنقاص الوزن

مدرب الأهلي يعلن انضمام إمام عاشور للفريق ويوجه له نصيحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناس بتروح الساحل بطائرة .. ظهور هليكوبتر يثير جدل رواد السوشيال ميديا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة مانجو في اليوم ؟

موضة وأوعى تشتريه .. شبشب منتشر بالأسواق مصنوع من مواد مسرطنة يصيب بمرض خطير

جيل مايعلم به إلا ربنا .. حفيد هاني الناظر يغني تعالي أدلعك

فيديو

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ