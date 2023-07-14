تعليق ساخر من نجم الأهلي السابق بعد الفوز على الزمالك

حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما أمس الخميس، باستاد القاهرة الدولى فى القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى.

ونشر هشام حنفى نجم الاهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك صورة لنتيجة مبارة القمة وعلق قائلا "تصبحوا على خير 🦅😉".

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات وعلى معلول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.