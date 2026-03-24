24 مليون جنيه.. شاب مصري ينجح في جمع تكلفة علاجه من فقدان البصر في 6 أيام

في قصة إنسانية لافتة جسّدت قوة التضامن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الشاب حسام حسن عز الدين نجاحه في توفير تكاليف علاجه من مرض “التهاب الشبكية الصباغي”، بعد حملة دعم واسعة أطلقها عبر حسابه على تطبيق “تيك توك”.

وتمكن حسام من جمع المبلغ المطلوب خلال أقل من أسبوع، ليقترب خطوة كبيرة من إجراء الجراحة التي قد تنقذه من فقدان البصر التدريجي الناتج عن هذا المرض الوراثي النادر.

وكان الشاب قد كشف في وقت سابق عن معاناته مع المرض منذ الصغر، موضحًا أن حالته ظلت مستقرة لسنوات طويلة قبل أن تبدأ قدرته على الرؤية في التراجع مؤخرًا، الأمر الذي دفعه لطلب المساعدة لتغطية تكاليف العلاج الباهظة.

وفي مقطع فيديو جديد، عبّر حسام عن امتنانه الكبير لكل من دعمه، مؤكدًا اكتمال المبلغ بالكامل الذي أعلنه من قبل 24 مليون جنيه، مطالبًا الجميع بعدم إرسال أي تبرعات إضافية، مع ضرورة نشر خبر إغلاق باب التبرع.

مرض التهاب الشبكية الصباغي

وأشار إلى أن نجاح الحملة لم يقتصر على إنقاذ حالته فقط، بل فتح أمامه بابًا لتبني قضية مرضى نفس الحالة في مصر، مؤكدًا عزمه إطلاق مبادرة تهدف إلى مساعدة المرضى، خاصة في توفير التحاليل الجينية الضرورية التي تُعد الخطوة الأولى في رحلة العلاج، نظرًا لارتفاع تكلفتها.

كما وجّه مناشدة إلى الجهات المعنية، بضرورة تسهيل إجراءات العلاج ودعم المرضى الذين يواجهون خطر فقدان البصر في صمت، لافتًا إلى أن حالته قد تكون بداية لتحرك أوسع لإنقاذ آخرين.

ومن المقرر أن يخضع حسام للجراحة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ليصبح من أوائل الحالات داخل مصر التي تحصل على هذا النوع من العلاج، في خطوة قد تنهي معاناته مع خطر العمى بشكل نهائي.