وفاة المخرج والكاتب الدكتور أحمد عاطف درة

أعلن عزت البنا خبر وفاة المخرج أحمد عاطف درة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك قائلاً: "خبر صادم رحيل الصديق الدكتور أحمد عاطف درة مدير تحرير الأهرام والمخرج المحترم، ربنا يرحمه ويعزيكم كل الأسرة والأصدقاء".

وسادت حالة من الحزن بعد الإعلان عن وفاة الدكتور أحمد عاطف درة، المخرج والكاتب الصحفي.

وفاة أحمد عاطف الدرة

ونعى أصدقاء وزملاء الفقيد الراحل بكلمات مؤثرة، مشيدين بأخلاقه ومسيرته المهنية، حيث عُرف باحترامه والتزامه في عمله الصحفي والفني.

وتقدّم عدد كبير من المقربين بخالص التعازي إلى أسرة الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

أحمد عاطف درة

الدكتور أحمد عاطف درة هو مخرج وناقد سينمائي وله العديد من المؤلفات تتنوع بين كتب ورواية.

وأنتج درة عددا من الأفلام والمسلسلات حصلت على نحو 38 جائزة محلية ودولية، فضلا عن إخراجه عددا من الأفلام التسجيلية مثل: "مدد مدد" و"سبارس" و"آلة الزمن"، وعمل مخرجا منفذا لأفلام تسجيلية عالمية.