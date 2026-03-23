من ورا النادي .. إمام عاشور يصدم الأهلي بصفقة مرعبة

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بشأن اتفاق اللاعب إمام عاشور مع نادي القادسية السعودي على جميع التفاصيل تمهيدًا لانضمامه إلى دوري روشن مع نهاية الموسم الحالي.

و كتب خالد طلعت بناء علي تصريحات الصحفي السعودي محمد بن عمران:دون معرفة النادي الأهلي إمام عاشور لاعب النادي الأهلي المصري توصل لاتفاق كامل مع نادي القادسية السعودي على جميع التفاصيل تمهيدًا لانضمامه إلى دوري روشن مع نهاية الموسم الحالي.

علي الجانب الاخر تنطلق منافسات الجولة الأولي من المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل.

و يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل

و يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني