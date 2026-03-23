الأهلي يعيد ترتيب الأوراق.. عادل عبد الرحمن يقترب من منصب قيادي

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال بعض الترشيحات التي تدور حاليا داخل دوائر النادي الأهلي، بشأن المناصب التي ستشهد تغييرات في قطاع الكرة بالنادي.



وكتب احمد جلال عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر بالأهلي| عادل عبد الرحمن أقرب المرشحين لمنصب مدير الأكاديميات بدلا من شطة"

علي الجانب الاخر تنطلق منافسات الجولة الأولي من المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل.

و يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل

و يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني.