لمنع تكرار كابوس كامويش وموديست وداري.. الأهلي يطيح بلجنة الاسكاوتنج

قرر مسئولو النادي الأهلي إقالة لجنة الإسكاوتنج داخل النادي برئاسة أسامة هلال، والذي كان يتولى رئاسة لجنة الإسكاوتنج والإشراف على لجنة التعاقدات في الوقت نفسه.

وقال الناقد الرياضي أحمد جلال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: خاص| الأهلي يخطط لمنع تكرار كابوس كامويش وموديست وداري والذين معهم .

وأضاف: اقالة لجنة الاسكاوتنج بالاهلي خلال أيام، والتعاقد مع شركة عالمية متخصصة في التحليل والبيانات، لإنهاء صداع الصفقات الفاشلة.

علي الجانب الاخر تنطلق منافسات الجولة الأولي من المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل.

و يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل

و يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني.