تفاصيل عقد توروب مع الأهلي.. راتب ضخم وبنود جزائية مشددة

كشفت مصادر عن تفاصيل عقد المدير الفني الدنماركي ييس توروب مع النادي الأهلي، والذي تم التعاقد معه في شهر أكتوبر الماضي لقيادة الفريق لمدة موسمين ونصف، مقابل راتب شهري يُقدّر بـ250 ألف دولار يشمل الجهاز المعاون بالكامل.

تفاصيل الراتب:

النصف الثاني من موسم 2025-2026: 1.75 مليون دولار

موسم 2026-2027: 3 ملايين دولار

موسم 2027-2028: 3 ملايين دولار

إجمالي العقد: 7.75 مليون دولار

أبرز بنود العقد:

ينص العقد على شرط جزائي قوي، حيث يحق لأي طرف فسخ التعاقد خلال أول 6 أشهر مقابل سداد كامل قيمة العقد، ما يعني أن الأهلي ملزم بدفع نحو 6 ملايين دولار في حال إقالة المدرب خلال هذه الفترة.

في حال فسخ التعاقد مع بداية موسم جديد، يحصل الطرف المتضرر على شرط جزائي يعادل 4 أشهر من الراتب، بقيمة تقارب مليون دولار.

لا يحق لإدارة الأهلي إجراء أي تغييرات في الجهاز المعاون دون موافقة كتابية من المدرب، وإلا يحق له الحصول على كامل قيمة عقده.

يلتزم النادي بتوفير سكن خاص للمدرب بمواصفات مميزة بالقرب من ملعب التدريب، مع تحمل كافة المصروفات المتعلقة به.

يوفر النادي سيارة خاصة حديثة للمدرب طوال فترة التعاقد.

يتحمل الأهلي جميع تكاليف السفر الخاصة بالمدرب وأسرته بين مصر والدنمارك، إضافة إلى الإجازات مدفوعة الأجر.

يتضمن العقد مكافأة إضافية تعادل راتب شهرين في حال التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا أو الدوري المصري الممتاز.

ويعكس هذا العقد حجم الثقة التي وضعتها إدارة الأهلي في المدرب الدنماركي، مع وضع بنود صارمة لضمان الاستقرار الفني وتحقيق الأهداف المرجوة خلال الفترة المقبلة.