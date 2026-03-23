قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللهم بحق فاطمة.. الحبيب علي الجفري ينشر دعاء خطبة عيد الفطر 2026
خطة وتشكيل متوقع.. كيف يفكر حسام حسن في وديتي السعودية وإسبانيا؟
انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه بعد أنباء الاتفاق الأمريكي - الإيراني
الصحة : تطوير خدمات الأشعة وتعزيز التشخيص الطبي بالتحول الرقمي والتدريب
سرقة الأراضي اللبنانية.. سموتريتش يدعو لمد حدود إسرائيل إلى نهر الليطاني
طهران تضحي بشعب لبنان.. جيش الاحتلال يزعم سقوط صواريخ إيرانية على لبنان
بعد ادعاءات إسرائيلية.. رئيس البرلمان الإيراني ينفي أي محادثات مع واشنطن
أكاديمية الأزهر تنظم زيارات ميدانية للدعاة الوافدين إلى الجامع الأزهر والمواقع الأثرية
الجيش الإيراني يحطم أسطورة القوة الأمريكية: إف-35 وإف-15 تحت الضربات بقاعدة الأزرق
الأرصاد: الطقس غدا دافئ نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13 مئوية
7 قرى في خطر.. إسرائيل تعلن الاستعداد لضرب مواقع حزب الله جنوب لبنان
حزب كيان مصر: الدولة تقود توازناا استراتيجيا لحماية الأمن القومي ووقف التصعيد الإقليمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

يا بخت من بكاني .. أحمد حسن يعلق على أزمات الأهلي

ميرنا محمود

علق أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق على أزمات النادي الأهلي الأخيرة، وذلك عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الترجي التونسي.

و كتب أحمد حسن :أزمة الأهلي  يا بخت من بكاني وبكى الناس عليا ، ولا ضحكني وضحك الناس عليا،لم أكن أود التعليق على الأحداث الساخنة داخل النادي الأهلي ، ولكن بصفتي فرد في المنظومة الرياضية وتشرفت باللعب في النادي الأهلي وتمثيله في المحافل الدولية ، كان لابد أن أتحدث عن بعض الأمور.

و أضاف :منذ وقت طويل وأنا أتحدث عن المشاكل والأزمات المستترة داخل النادي الأهلي ، وتكلمت أنه يوجد أخطاء كثيرة سواء ادارية أو في اختيارات الصفقات الجديدة واختيارات المدربين ، أو في التفاوت الكبير في عقود اللاعبين مما يؤثر بالسلب على (أوضة اللبس) ولكن للاسف الشديد كان يتم اتهامنها دائما بالحقد والكراهية ، ولكن الأن بعد تراجع مستوى الأهلي بدأ الجميع يردد نفس الكلام الذي ذكرته منذ أشهر طويلة وكنت أتعرض لهجوم شديد من بعض الجماهير  واللجان المدفوعة من المنتظرين وأصحاب المصالح بالنادي تحت راية هز استقرار الفريق.

و تابع :عندما صرح حسام غالي بأنه يجب أن تكون القرارات جماعية داخل النادي وليست فردية ، هاجمه الكثيرين ، ولكني وقتها قلت ان من حق حسام غالي يعبر عن وجهة نظره ، وناس كثيرة هاجمتني وقالت اني بهز استقرار النادي والأن الجميع يتحدث عن هذه الأمور. 

و أستكمل :احنا بننصح ونوجه ونحن لسنا منتفعين ولا يوجد لدينا أي مصلحة في الأهلي، لكن هي نصيحة لمصلحة النادي الذي تشرفت بارتداء قميصه ومثلته في بطولات عديدة ، وكان من أبرز الأندية التي ساهمت في وجود اسم وشهرة لاحمد حسن،النادي الأهلي هو النادي الاكبر عربيا وافريقيا من حيث الجماهير والشعبية والتاريخ والبطولات وهذا هو وقت المساندة حيث يجب تصحيح المسار بوجود لجنة كرة من أشخاص لهم تاريخ (وأصحاب قرار وشخصية)، وأن تكون اختياراتها صحيحة ويكون ليها دور قوي وفعال، كما يجب وجود ادارة لاكتشاف اللاعبين المميزين من الشباب في مصر وخارج مصر Scouting ، ووجود مدير رياضي له صلاحيات فعالة وقوية ويتم مساندته من ادارة النادي ، وأيضا مدير كرة له صلاحيات لانهاء اي مشاكل مع اللاعبين والتصدي لها بقوة وحزم ويكون حلقة الوصل بين المدير الفني ولجنة الكرة ومجلس الادارة.

و أشار :اختيار المدير الفني والصفقات الجديدة أيضا لابد أن يكون بعناية وبعد دراسة قوية ، ويجب أيضا ألا يكون هناك  تفاوت كبير في عقود اللاعبين لأننا بشر وطبيعي أن ينظر أي لاعب لزميله وهذا يؤثر على الهدوء والاستقرار داخل أوضة اللبس ، وانا مارست كرة القدم سنوات طويلة في مصر وخارج مصر وأيضا مع المنتخب في عصره الذهبي ، وأعلم أن مثل هذه الأمور تسبب مشاكل وان هدوء غرفة الملابس وحب اللاعبين لبعضهم البعض من أهم الأمور لاستقرار أي فريق ونجاحه،ويجب أيضا مساندة الجماهير والاعلام واعضاء الجمعية العمومية للأهلي في هذا الوقت الصعب، لأنه من الطبيعي لاي نادي أن يمر بكبوات ولكن الأهم هو أن يتخطاها بنجاح ويعود للطريق الصحيح ، والاهلي مر بمراحل كثيرة غير جيدة مثل الوقت الحالي وكبوات سابقة ، وتخطاها وعاد للطريق الصحيح بنجاح ، وهو مازال متواجدا بقوة للمنافسة على بطولة الدوري وله فرص وحظوظ كبيرة في التتويج بها.

و أختتم :في النهاية أؤكد مجددا لما تحب مكان لازم تشاور على الغلط قبل الصح عشان يكون فيه تصحيح للأخطاء ، ويجب على الجماهير أن تُقيم وترى من هو الناصح الأمين الذي ينتقد النادي والفريق لمصلحته ومن أجل التصحيح ، فذلك أفضل من التضليل والتطبيل والتدليس عن طريق اللجان التي تدافع عن الخطأ من المنتفعين ،  لأن طريق التصحيح انك ترى الأخطاء وتواجهها ثم تقوم بتصويبها ،  أهلنا زمان قالوا مثل شعبي (يا بخت من بكاني وبكى الناس عليا ، ولا ضحكني وضحك الناس عليا). 

أحمد حسن الاهلي منتخب مصر أزمه الاهلي

بشرة
