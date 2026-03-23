يا بخت من بكاني .. أحمد حسن يعلق على أزمات الأهلي

علق أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق على أزمات النادي الأهلي الأخيرة، وذلك عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الترجي التونسي.

و كتب أحمد حسن :أزمة الأهلي يا بخت من بكاني وبكى الناس عليا ، ولا ضحكني وضحك الناس عليا،لم أكن أود التعليق على الأحداث الساخنة داخل النادي الأهلي ، ولكن بصفتي فرد في المنظومة الرياضية وتشرفت باللعب في النادي الأهلي وتمثيله في المحافل الدولية ، كان لابد أن أتحدث عن بعض الأمور.

و أضاف :منذ وقت طويل وأنا أتحدث عن المشاكل والأزمات المستترة داخل النادي الأهلي ، وتكلمت أنه يوجد أخطاء كثيرة سواء ادارية أو في اختيارات الصفقات الجديدة واختيارات المدربين ، أو في التفاوت الكبير في عقود اللاعبين مما يؤثر بالسلب على (أوضة اللبس) ولكن للاسف الشديد كان يتم اتهامنها دائما بالحقد والكراهية ، ولكن الأن بعد تراجع مستوى الأهلي بدأ الجميع يردد نفس الكلام الذي ذكرته منذ أشهر طويلة وكنت أتعرض لهجوم شديد من بعض الجماهير واللجان المدفوعة من المنتظرين وأصحاب المصالح بالنادي تحت راية هز استقرار الفريق.

و تابع :عندما صرح حسام غالي بأنه يجب أن تكون القرارات جماعية داخل النادي وليست فردية ، هاجمه الكثيرين ، ولكني وقتها قلت ان من حق حسام غالي يعبر عن وجهة نظره ، وناس كثيرة هاجمتني وقالت اني بهز استقرار النادي والأن الجميع يتحدث عن هذه الأمور.

و أستكمل :احنا بننصح ونوجه ونحن لسنا منتفعين ولا يوجد لدينا أي مصلحة في الأهلي، لكن هي نصيحة لمصلحة النادي الذي تشرفت بارتداء قميصه ومثلته في بطولات عديدة ، وكان من أبرز الأندية التي ساهمت في وجود اسم وشهرة لاحمد حسن،النادي الأهلي هو النادي الاكبر عربيا وافريقيا من حيث الجماهير والشعبية والتاريخ والبطولات وهذا هو وقت المساندة حيث يجب تصحيح المسار بوجود لجنة كرة من أشخاص لهم تاريخ (وأصحاب قرار وشخصية)، وأن تكون اختياراتها صحيحة ويكون ليها دور قوي وفعال، كما يجب وجود ادارة لاكتشاف اللاعبين المميزين من الشباب في مصر وخارج مصر Scouting ، ووجود مدير رياضي له صلاحيات فعالة وقوية ويتم مساندته من ادارة النادي ، وأيضا مدير كرة له صلاحيات لانهاء اي مشاكل مع اللاعبين والتصدي لها بقوة وحزم ويكون حلقة الوصل بين المدير الفني ولجنة الكرة ومجلس الادارة.

و أشار :اختيار المدير الفني والصفقات الجديدة أيضا لابد أن يكون بعناية وبعد دراسة قوية ، ويجب أيضا ألا يكون هناك تفاوت كبير في عقود اللاعبين لأننا بشر وطبيعي أن ينظر أي لاعب لزميله وهذا يؤثر على الهدوء والاستقرار داخل أوضة اللبس ، وانا مارست كرة القدم سنوات طويلة في مصر وخارج مصر وأيضا مع المنتخب في عصره الذهبي ، وأعلم أن مثل هذه الأمور تسبب مشاكل وان هدوء غرفة الملابس وحب اللاعبين لبعضهم البعض من أهم الأمور لاستقرار أي فريق ونجاحه،ويجب أيضا مساندة الجماهير والاعلام واعضاء الجمعية العمومية للأهلي في هذا الوقت الصعب، لأنه من الطبيعي لاي نادي أن يمر بكبوات ولكن الأهم هو أن يتخطاها بنجاح ويعود للطريق الصحيح ، والاهلي مر بمراحل كثيرة غير جيدة مثل الوقت الحالي وكبوات سابقة ، وتخطاها وعاد للطريق الصحيح بنجاح ، وهو مازال متواجدا بقوة للمنافسة على بطولة الدوري وله فرص وحظوظ كبيرة في التتويج بها.

و أختتم :في النهاية أؤكد مجددا لما تحب مكان لازم تشاور على الغلط قبل الصح عشان يكون فيه تصحيح للأخطاء ، ويجب على الجماهير أن تُقيم وترى من هو الناصح الأمين الذي ينتقد النادي والفريق لمصلحته ومن أجل التصحيح ، فذلك أفضل من التضليل والتطبيل والتدليس عن طريق اللجان التي تدافع عن الخطأ من المنتفعين ، لأن طريق التصحيح انك ترى الأخطاء وتواجهها ثم تقوم بتصويبها ، أهلنا زمان قالوا مثل شعبي (يا بخت من بكاني وبكى الناس عليا ، ولا ضحكني وضحك الناس عليا).