موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري والقناة الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 3 إبريل على ستاد المقاولان العرب في الجولة الأولى من المرحلة الثانية المؤهلة للفوز بلقب الدوري المصري الممتاز دوري نايل.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات منخفضة بعد الخروج من بطولة أبطال إفريقيا حيث فاز الترجي في ذهاب الدور ربع النهائي بهدف نظيف دون رد.

بينما تغلب أيضا الترجي علي الأهلي في إياب الدور ربع النهائي في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت الماضي بنتيجة 4-2 بمجموع المبارتين.

لم يخرج الأهلي من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا منذ عام 2019 حين خرج على يد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في مباراة الذهاب بنتيجة 5 أهداف خارج الديار دون رد مما زاد من صعوبة المهمة على لاعبي الشياطين الحمر آنذاك.

فاز الأهلي في مباراة الإياب علي ماميلودي صنداونز بهدف دون رد مما ضمن له الخروج رسميا من بطولة أبطال إفريقيا.

ترتيب الأهلي وسيراميكا في الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة بينما بينما يليه سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

القناة الناقلة

تنقل المباراة على شبكة مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط