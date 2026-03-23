أهلي 2011 يواجه انبي اليوم في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2011 اليوم الاثنين مع ضيفه انبي، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب في بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي 2011 المباراة وفي رصيده 51 نقطة، من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 3 مباريات، وخسارة مباراة واحدة.

حيث فاز في المرحلة الأولى على موردن سبورت 2 - 0 ، وعلى فاركو 7 - 0، وعلى غزل المحلة 5 - 1، وتعادل مع بيراميدز سلبيًا، ومع إنبي 1 - 1، ومع سيراميكا 2 - 2.

وفاز على حرس الحدود 3 - 0، وعلى الزمالك 3 - 0، وعلى كهرباء الإسماعيلية 1 - صفر، وعلى الاتحاد السكندري 6 - 0، وعلى بتروجت 2 - 1، وعلى الإسماعيلي 2 - 1، وعلى طلائع الجيش 5 - 1، وعلى وادي دجلة 3 - 0، وخسر أمام البنك الأهلي 0 - 1، وفاز على الجونة 1 - 0، وعلى سموحة 3 - 0، وعلى زد 3 - 1، وعلى المقاولون العرب 2 - 0.

وفي المرحلة الثانية فاز على سيراميكا كليوباترا 1 - 0، مسجلًا 52 هدفًا، مقابل 9 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2011 كلا من محمد رجب مديرًا فنيًا، وإبراهيم يوسف مدربًا عامًا، ومصطفى محمود مدربًا للحراس، وسيد حجاج إداري الفريق، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد فوزي إخصائي التدليك.