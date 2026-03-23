إلغاء لجنة التخطيط .. ومدير كرة جديد | خاص بتفاصيل مثيرة في الأهلي

في ضوء الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسيد ياسين منصور نائب الرئيس والكابتن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة تم الاتفاق على الشروع في إعادة تقييم شاملة لقطاع كرة القدم داخل النادي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة متكاملة لإعادة هيكلة القطاع بما يتوافق مع هوية الأهلي ويعزز من تطبيق المعايير الاحترافية في مختلف الجوانب الإدارية والفنية.

وكشف مصدر مسئول بالنادي أن الاتجاه الأقرب خلال الفترة الحالية هو إلغاء لجنة التخطيط بشكل نهائي بعد انتهاء الدور الذي قامت به خلال المرحلة الماضية على أن تشهد الفترة المقبلة تنفيذ هيكل إداري جديد لقطاع الكرة بقيادة ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ.

وأضاف المصدر أن ملف كرة القدم سيتولاه ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ إلى جانب مدير الكرة الجديد الذي من المقرر انضمامه عقب نهاية الموسم الجاري في إطار استكمال عناصر المنظومة الجديدة.