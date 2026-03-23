مبلغ خيالي.. كم تبلغ فاتورة إقالة ييس توروب من تدريب الأهلي ؟

في ظل تراجع النتائج وتزايد الضغوط، تدرس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل المدير الفني الدنماركي ييس توروب، وذلك بعد الخروج المخيب من دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت هذه التطورات عقب خسارة الفريق أمام الترجي التونسي في الدور ربع النهائي، حيث ودّع الأهلي البطولة بنتيجة إجمالية 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

نتيجة مباراة الأهلى والترجي

رغم محاولات الأهلي للعودة في لقاء الإياب الذي أُقيم على استاد القاهرة، وتقدمه بهدف مبكر عبر محمود حسن "تريزيجيه"، إلا أن إهدار الفرص السهلة سمح للفريق التونسي بحسم التأهل وتوجيه ضربة قوية لآمال الجماهير.

انقلبت الأمور تماما في الشوط الثاني، إذ تخلى التونسيون عن حذرهم وبادروا الى الهجوم بشراسة، حيث هدد مرمى الحارس مصطفى شوبير بأكثر من فرص حقيقية، وتمكن الفرنسي فلوريان دانو من إدراك التعادل من تسديدة بعيدة مستغلا حالة انعدام توازن في الدفاع المصري (الدقيقة 68).

واحتسب الحكم ركلة جزاء للترجي إثر تعرض فلوريان دانو للعرقلة من هادي رياض سجلها الجزائري محمد أمين توغاي بنجاح (الدقيقة 76).

ودفع المدرب الدنماركي للأهلي، بكل أوراقه الهجومية على غرار حسين الشحات ومروان عثمان ثم الأنغولي يلسين كامويش، وتمكن الفريق من معادلة النتيجة إثر ركلة ركنية حولها حمزة الجلاصي بالخطأ في شباك فريقه (الدقيقة 84).

وعاد الجلاصي لتصحيح خطأه مسجلا هدف التقدم للترجي من رأسية قوية (الدقيقة 90+4).

هل يرحل توروب عن الأهلي؟

لم تتوقف خيبات الموسم عند هذا الحد، إذ يُعد هذا الخروج هو الثالث للأهلي من بطولة مختلفة تحت قيادة توروب، بعدما ودّع أيضًا منافسات كأس الرابطة وكأس مصر، وهو ما زاد من حالة الغضب داخل أروقة النادي.

ولم يتبقَّ للفريق سوى المنافسة على لقب الدوري المصري، مع احتلاله حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب، وهو مركز لا يليق بطموحات النادي وتاريخه.

وحسب تقارير صحفية، فإن قرار إقالة المدرب الدنماركي لن يكون سهلًا من الناحية المالية، إذ قد تضطر إدارة الأهلي لدفع ما يقارب 3.5 مليون يورو، تشمل قيمة الشرط الجزائي ورواتب الأشهر المتبقية في عقده، والتي تُقدّر بنحو سبعة أشهر.

وتُعد هذه التكلفة الكبيرة أحد أبرز العوائق التي تجعل الإدارة تتريث قبل اتخاذ القرار النهائي.

وفي محاولة لتقليل الخسائر، قد تلجأ إدارة النادي إلى التفاوض مع توروب من أجل التوصل إلى اتفاق ودي لإنهاء التعاقد، بدلًا من تفعيل الشرط الجزائي كاملًا. وحتى الآن، لم يُحسم مصير المدرب بشكل رسمي، في ظل حالة من الترقب والقلق داخل النادي، خاصة مع المخاوف من الخروج بموسم خالٍ من البطولات، وهو أمر لم يحدث منذ سنوات طويلة.