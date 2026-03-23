الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

مبلغ خيالي.. كم تبلغ فاتورة إقالة ييس توروب من تدريب الأهلي ؟

توروب
توروب
أحمد أيمن

في ظل تراجع النتائج وتزايد الضغوط، تدرس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل المدير الفني الدنماركي ييس توروب، وذلك بعد الخروج المخيب من دوري أبطال أفريقيا. 

وجاءت هذه التطورات عقب خسارة الفريق أمام الترجي التونسي في الدور ربع النهائي، حيث ودّع الأهلي البطولة بنتيجة إجمالية 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. 

نتيجة مباراة الأهلى والترجي 

رغم محاولات الأهلي للعودة في لقاء الإياب الذي أُقيم على استاد القاهرة، وتقدمه بهدف مبكر عبر محمود حسن "تريزيجيه"، إلا أن إهدار الفرص السهلة سمح للفريق التونسي بحسم التأهل وتوجيه ضربة قوية لآمال الجماهير. 

انقلبت الأمور تماما في الشوط الثاني، إذ تخلى التونسيون عن حذرهم وبادروا الى الهجوم بشراسة، حيث هدد مرمى الحارس مصطفى شوبير بأكثر من فرص حقيقية، وتمكن الفرنسي فلوريان دانو من إدراك التعادل من تسديدة بعيدة مستغلا حالة انعدام توازن في الدفاع المصري (الدقيقة 68).

واحتسب الحكم ركلة جزاء للترجي إثر تعرض فلوريان دانو للعرقلة من هادي رياض سجلها الجزائري محمد أمين توغاي بنجاح (الدقيقة 76).

ودفع المدرب الدنماركي للأهلي، بكل أوراقه الهجومية على غرار حسين الشحات ومروان عثمان ثم الأنغولي يلسين كامويش، وتمكن الفريق من معادلة النتيجة إثر ركلة ركنية حولها حمزة الجلاصي بالخطأ في شباك فريقه (الدقيقة 84).

وعاد الجلاصي لتصحيح خطأه مسجلا هدف التقدم للترجي من رأسية قوية (الدقيقة 90+4).

هل يرحل توروب عن الأهلي؟

لم تتوقف خيبات الموسم عند هذا الحد، إذ يُعد هذا الخروج هو الثالث للأهلي من بطولة مختلفة تحت قيادة توروب، بعدما ودّع أيضًا منافسات كأس الرابطة وكأس مصر، وهو ما زاد من حالة الغضب داخل أروقة النادي. 

ولم يتبقَّ للفريق سوى المنافسة على لقب الدوري المصري، مع احتلاله حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب، وهو مركز لا يليق بطموحات النادي وتاريخه. 

وحسب تقارير صحفية، فإن قرار إقالة المدرب الدنماركي لن يكون سهلًا من الناحية المالية، إذ قد تضطر إدارة الأهلي لدفع ما يقارب 3.5 مليون يورو، تشمل قيمة الشرط الجزائي ورواتب الأشهر المتبقية في عقده، والتي تُقدّر بنحو سبعة أشهر. 

وتُعد هذه التكلفة الكبيرة أحد أبرز العوائق التي تجعل الإدارة تتريث قبل اتخاذ القرار النهائي. 

وفي محاولة لتقليل الخسائر، قد تلجأ إدارة النادي إلى التفاوض مع توروب من أجل التوصل إلى اتفاق ودي لإنهاء التعاقد، بدلًا من تفعيل الشرط الجزائي كاملًا. وحتى الآن، لم يُحسم مصير المدرب بشكل رسمي، في ظل حالة من الترقب والقلق داخل النادي، خاصة مع المخاوف من الخروج بموسم خالٍ من البطولات، وهو أمر لم يحدث منذ سنوات طويلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

البنزين

بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026

الفتاة الضحية بالغربية

تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"

أسعار الطماطم

متي تنخفض أسعار الطماطم بالأسواق وكم سيصل سعر الكيلو؟.. نقيب الفلاحين يجيب

النادي الأهلي

بعد زلزال الترجي.. توروب يستفز الأهلي بـ 5 إجراءات صادمة

أربيل

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

الدولار

وفقاً لآخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

الذهب اليوم

الذهب يواصل الهبوط ويتراجع بأكثر من 5% إلى 4254.67 دولار للأوقية

ترشيحاتنا

اجازة رسمية

الاثنين أم الثلاثاء؟.. موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2026

اسعار العملات اليوم

الريال السعودي و الدينار الكويتي.. أسعار العملات اليوم الاثنين

اجازة عيد الفطر2026

هل الثلاثاء إجازة رسمية؟.. موعد انتهاء عطلة عيد الفطر

بالصور

اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية

اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية
اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية
اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية

أسرار وطريقة عمل البساريا المقلية المقرمشة

اسرار البسارية المقلية المقرمشة
اسرار البسارية المقلية المقرمشة
اسرار البسارية المقلية المقرمشة

عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟

عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟
عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟
عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟

خلال عطلة العيد.. حملات مكبرة بالشرقية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

ابنة الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم

ابنة فؤاد الهاشم ترد على إساءت والدها لمصر.. ما القصة

مخرج وننسى اللي كان

هبدة كل سنة.. عمرو محمود ياسين يرد على شائعات نهاية وننسى اللي كان

جانب من الفيديو المتداول

بعد نشر صدى البلد.. سقوط متحرش الميكروباص بسوهاج في قبضة الأمن بسوهاج| نهاية فضيحة الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد