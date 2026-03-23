قرار صادم.. الأهلي يحسم مصير مهاجم سوبر خلال ساعات

استقر مسؤولو النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب على عدم تفعيل بند شراء المهاجم الأنجولي يلتسين كامويش.

جاء ذلك عقب عدم تقديم كامويش المستوي المطلوب منه والمردود الفني مع النادي الأهلي.

وانضم كامويش إلى النادي الأهلي علي سبيل الاعارة لمدة 6 أشهر قادما من نادي ترومسو النرويجي في يناير 2026.

وبلغت قيمة إعارة المهاجم الأنجولي خلال الستة أشهر الحالية 300 ألف يورو على أن يتم دفع مليون ونصف يورو في حال تفعيل بند الشراء.

ويبلغ كامويش 26 عاما وخاض العديد من التجارب قبل الأنتقال للأهلي المصري على سبيل الاعارة ومنها الفريق الثاني لنادي ماريتيمو وأندية أونياو ألميريم وألفيركا قبل أن ينتقل إلى الدوري السويدي واللعب لحساب نادي سكيليفتيا.

ثم انتقل إلى نادي ترومسو النرويجي العام الماضي في فبراير مقابل 250 ألف يورو قبل أن يستقر مع المارد الأحمر لمدة 6 أشهر على سبيل الاعارة