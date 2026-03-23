خارطة طريق في الأهلي.. رحيل 3 قطاعات بعد هزيمة الترجي بدوري الأبطال

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال عن تغييرات جذرية في قطاع الكرة بالنادي الأهلي،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد جلال :إقالة لجنة التخطيط بالاهلي برئاسة الكابتن مختار مختار، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، والكابتن محمد يوسف المدير الرياضي، والكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة في الفريق الأول، وأسامة هلال، مدير التعاقدات والإسكاوتنج.

و أضاف :نقل صلاحيات لجنة التخطيط بالكامل إلى ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، نائب المشرف العام على قطاع الكرة، خلال أيام بشكل رسمي.

و أستكمل :اعتماد كوادر جديدة وفاعلة وضخ فكر مختلف، لتعويض دور اللجنة الاستشاري والخاص بالتخطيط لقطاع الكرة بالنادي، على كل المستويات

و أشار :تحديد شخصيات لها قدرة فاعلة، بمناصب ذات صلاحيات كبيرة.. ضمن خطة اعادة هيكلة قطاع الكرة التي تتم حاليا.

و أختتم : لن يتم الكشف عن هذه الأسماء وصلاحياتها، إلا بعد حسم مسابقة الدوري الممتاز، بداية مايو المقبل.