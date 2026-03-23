«أهلي 2011» يخسر أمام إنبي في بطولة الجمهورية

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2011 أمام ضيفه انبي بثلاثة أهداف مقابل أربعة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين النادي الأهلي ونظيره انبي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب في بطولة الجمهورية.

جاءت أهداف الأهلي في المباراة عن طريق محمد عبد السلام عكوش وحمزة العمروسي وزياد مكي.

بهذه النتيجة توقف رصيد «أهلي 2011» عند 51 نقطة، من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 3 مباريات، وخسارة مباراتين، مسجلًا 55 هدفًا، مقابل 13 هدفًا في مرماه.