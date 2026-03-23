الأهلي يتعاقد مع شركة عالمية متخصصة للإسكاوتنج



استقر ثنائي الأهلي ياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس على إقالة أعضاء لجنة الإسكاوتنج وتتجه النية إلى التعاقد مع شركة عالمية متخصصة في هذا المجال لضمان الحصول على أفضل النتائج واختيار أنسب اللاعبين للانضمام للأهلي وإبرام العديد من الصفقات الناجية وفق احتياجات الفريق الفعلية.



وأكد مصدر مسئول في الأهلي أن إقالة لجنة الإسكاوتنج تأتي بعد العيد الصفقات التي تم انضمامها لفريق الكرة ولم تثبت فاعلياتها خلال الفترة الماضية والتعاقد مع شركة عالمية في هذا المجال أسوة بالعديد من الأندية الأوروبية

وكان الثنائي قد استقر أيضا على الغاء لجنة التخطيط وعدم تفعيل دورها مستقبلا بعدما أثبتت التجارب السابقة عدم جدواها وفشلها في تيسير الأمور داخل قطاع الكرة.