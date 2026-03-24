بعد استهداف محطتين للطاقة بإيران.. انفجار ضخم في أكبر مصافي النفط في أمريكا| صور

أفادت تقارير لوسائل إعلام أميركية بوقوع انفجار كبير بمصفاة فاليرو للنفط في بورت آرثر، بولاية تكساس الأمريكية واشتعلت النيران فيها وتصاعدت ألسنة الدخان في المكان.

وأصدرت شرطة وإطفاء بورت آرثر تنبيهاً طارئاً نصحت فيه السكان في الجانب الغربي من المدينة بالبقاء في منازلهم. وأكدت السلطات أنه لم تصدر أي أوامر إخلاء.

وحثت إدارة النقل في تكساس السائقين على تجنب المنطقة، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن.

ونقلت قناة 12News المحلية عن سكان المنطقة أنهم سمعوا دويًا هائلاً هزّ نوافذ السيارات، حيث قال أحد السكان في الموقع لفريق القناة إن المنطقة تفوح منها رائحة البيض الفاسد.

وأكد أنطونيو ميتشل من إدارة إطفاء بورت آرثر وقوع حادث في منشأة فاليرو، لكنه قال إن التفاصيل لا تزال محدودة في هذا الوقت.

وقال ميتشل: “ليس لدينا وحدات في الموقع حاليًا، إنهم يتوجهون إلى هناك الآن. نوع الحادث غير معروف في هذا الوقت.”

وقالت قائدة شرطة مقاطعة جيفرسون، زينا ستيفنز، إن الحادث قد يكون مرتبطاً بوحدة تدفئة، ويقوم المسؤولون بمراقبة جودة الهواء في المنطقة.

و جاء ذلك عقب استهداف محطتين للطاقة في إيران، وتعتبر مصفاة «فاليرو» للنفط من أكبر مصافي النفط في الولايات المتحدة بطاقة إنتاجية تتجاوز 335 ألف برميل يوميًا.