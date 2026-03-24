برومو من زمان.. إبراهيم صلاح يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك للعمل بالإعلام

أوضح إبراهيم صلاح، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة ما تردد مؤخرًا بشأن رحيله عن الجهاز الفني واتجاهه للعمل في المجال الإعلامي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح إبراهيم صلاح، عبر بيان نشره على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وقال: "البرومو المتداول الآن يعود لفتره سابقة، وفي الوقت الحالي أتشرف بالانتماء والعمل داخل بيتي نادي

الزمالك وهو شرف أعتز به كثيراً أنا متفرغ تماماً لعملي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك".

وجاء توضيح مدرب الزمالك بعد انتشار أنباء ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى رحيله، وهو ما دفعه للخروج وحسم الجدل بشكل نهائي.

يُذكر أن الزمالك واصل نتائجه الإيجابية مؤخرًا، بعدما نجح في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب تفوقه على فريق أوتوهو الكونغولي في مجموع مباراتي دور الثمانية