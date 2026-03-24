جمهور عظيم .. مدحت العدل يعلق على تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية

أعرب الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، عن سعادته بتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال العدل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل المذاع على قناة نادي الزمالك: "توقعت سيناريو مباراة الزمالك وأوتوهو بسبب إهدار الفرص، وكنا من الممكن تسجيل أكثر من هدف بعد هدفي حسام عبدالمجيد وعدي الدباغ، وحضرت المباراة من أرض الملعب وما قدمه الجمهور أمر عظيم للغاية وأشكرهم على مساندتهم ودعمهم للفريق في كل الظروف".

وأضاف: "معتمد جمال يجدد الدوافع للاعبي الزمالك بشكل مستمر فهو مدير فني مميز والجميع شهد على ذلك من خلال أداء الفريق ونتائجه منذ توليه تدريب الفريق".

وأضاف: "من يشجع الزمالك يجب أن يملك القلب القوي والدليل على ذلك ما حدث في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ودائما الزمالك يجيد تحقيق البطولات في الظروف الصعبة".