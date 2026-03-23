سانت كاترين تتعافى سريعًا من السيول .. جهود مكثفة لرفع المخلفات وفتح الطرق بالكامل .. صور

تواصل الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة سانت كاترين، برئاسة مبروك الغمريني، رئيس المدينة، لليوم الثاني على التوالي، أعمال إزالة مخلفات الأمطار والسيول التي شهدتها المدينة، في إطار خطة عاجلة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها وضمان سلامة المواطنين.

ودفعت الوحدة المحلية بالمدينة، التابعة لمحافظة جنوب سيناء، بعدد من اللوادر والمعدات الثقيلة، لرفع الرمال والصخور والإطماءات التي خلفتها السيول، مع العمل على فتح الطرق الرئيسية والفرعية والمدقات الجبلية التي تأثرت جراء موجة الطقس السيئ.

وأكد رئيس المدينة أنه جرى الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية على مدار الساعة لإزالة آثار السيول، وتطهير مخرات المياه، بعد أن جرفت السيول كميات كبيرة من الرمال من أعالي الجبال إلى الطرق والأودية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين وتأمين المنشآت الحيوية.

وأوضح أن تحسن الأحوال الجوية وظهور أشعة الشمس أسهما بشكل كبير في تسريع وتيرة العمل، فضلًا عن ذوبان الثلوج التي غطت قمم الجبال، ما ساعد على استقرار الأوضاع بشكل ملحوظ، مؤكدًا استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لأي تقلبات جوية مفاجئة.

وأضاف أن فرق العمل نجحت في إعادة فتح جميع الطرق، وانتظام الحركة المرورية بشكل طبيعي، مع استمرار أعمال المتابعة الميدانية للتأكد من جاهزية الطرق وسلامتها، خاصة في المناطق الجبلية والوديان.

وكانت مدينة سانت كاترين قد تعرضت لموجة من الطقس السيئ، تمثلت في سقوط أمطار غزيرة على مختلف الأنحاء، ما أدى إلى جريان السيول بعدد من الأودية، من بينها وادي غربة، ووادي الأربعين، ووادي الشيخ عواد، ووادي الطرفة، حيث سارت المياه في مجاريها الطبيعية بفضل مشروعات الحماية من التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وتؤكد هذه المشروعات كفاءتها في الحد من مخاطر السيول، وحماية البنية التحتية، إلى جانب الاستفادة من مياه الأمطار في تغذية الخزان الجوفي واستخدامها في أغراض الشرب والزراعة، خاصة في المناطق البدوية والتجمعات الجبلية.

وفي مشهد لافت، أسفرت الأمطار والسيول عن تكوّن بحيرات وشلالات مائية وسط الوديان والجبال، لتمنح المدينة لوحة طبيعية خلابة، تعكس سحر وجمال سانت كاترين، رغم قسوة الظروف الجوية التي شهدتها مؤخرًا.