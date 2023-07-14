عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد هزيمة الزمالك الثقيلة أمام الأهلي

احمد عيد
احمد عيد

كشف أحمد عيد عبد الملك نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أسباب الخسارة أمام الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس.

وكتب عبد الملك عبر حسابه علي فيسبوك "الكرة للرجالة طبعاً ده اولاً .. وبعد كدة فنياً بالشكل ده مش هتعرف تحارب باتنين تلاتة لاعيبة عندك والباقي موظفين .. معاك مدرب محتاج لاعيبة كويسة كواليتي عالي وانت كدة كدة بتسيب احسن ناس عندك كل سنة واحد او اتنين يمشو وعمره ما هينجح باللاعيبة دي.


ونجح المارد الأحمر في تحقيق فوز تاريخي على نادي الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات وعلى معلول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.

أحمد عيد عبد الملك خسارة الزمالك مباراة القمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم الفوز الكبير.. قرار عاجل بمعاقبة نجم الأهلي

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

بعد فوز الأهلي.. أكرم توفيق يثير غضب جمهور الزمالك بهذا التصرف

تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

تعليق ناري من حسن المستكاوي على خطة كولر وأداء لاعبي الأهلي

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن .. والكيلو يبدأ من 60 جنيها فقط

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد رباعية الأهلي بالزمالك

شاهد.. خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة 126

ترشيحاتنا

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

الذهب يتراجع الآن في مصر.. وعيار 21 اليوم مفاجأة غير متوقعة

مشادة كلامية بين كهربا ومصور عقب مباراة الأهلي والزمالك

ضياء رشوان: من يعتقد أن التغيير في مصر يأتي من الخارج واهم

يتحكم في درجات الحرارة .. طلاء خارق يقاوم التغيرات المناخية

طريقة طلب سيارة الأحوال المدنية لاستخراج البطاقة من المنزل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز إطلالات مارجو روبي وأبطال فيلم Barbie في العروض الخاصة| صور

الناس بتروح الساحل بطائرة .. ظهور هليكوبتر يثير جدل رواد السوشيال ميديا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة مانجو في اليوم ؟

موضة وأوعى تشتريه .. شبشب منتشر بالأسواق مصنوع من مواد مسرطنة يصيب بمرض خطير

فيديو

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ