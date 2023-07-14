أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد هزيمة الزمالك الثقيلة أمام الأهلي

كشف أحمد عيد عبد الملك نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أسباب الخسارة أمام الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس.

وكتب عبد الملك عبر حسابه علي فيسبوك "الكرة للرجالة طبعاً ده اولاً .. وبعد كدة فنياً بالشكل ده مش هتعرف تحارب باتنين تلاتة لاعيبة عندك والباقي موظفين .. معاك مدرب محتاج لاعيبة كويسة كواليتي عالي وانت كدة كدة بتسيب احسن ناس عندك كل سنة واحد او اتنين يمشو وعمره ما هينجح باللاعيبة دي.



ونجح المارد الأحمر في تحقيق فوز تاريخي على نادي الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات وعلى معلول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.