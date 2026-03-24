خلل فني واضح.. نادر السيد يعلق على أداء توروب مع الأهلي

أكد نادر السيد، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن المدرب الدنماركي ييس توروب لا يعد الخيار المناسب لقيادة النادي الأهلي خلال المرحلة الحالية، خاصة بعد الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أن ما حدث يعكس وجود خلل فني واضح داخل الفريق، رغم توافر كل الإمكانيات.

خروج مؤلم من دوري الأبطال

ودّع الأهلي منافسات دوري أبطال إفريقيا من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام الترجي التونسي بنتيجة 3-2 في لقاء الإياب الذي أقيم في القاهرة، وذلك عقب الهزيمة ذهابًا بهدف دون رد. هذا الإقصاء المبكر أثار العديد من التساؤلات حول أسباب التراجع، خصوصًا أن الفريق كان مرشحًا بقوة للمنافسة على اللقب.

أوضح نادر السيد أن إدارة الأهلي لم تُقصّر، حيث دعّمت الفريق بأفضل الصفقات المتاحة وقدمت كل الإمكانيات الفنية والمادية. وشدد على أن المشكلة لا تتعلق بنقص اللاعبين، بل تكمن في عدم قدرة المدير الفني على توظيف هذه العناصر بالشكل الأمثل داخل الملعب.

أزمة في إدارة المباريات

أشار السيد إلى أن توروب يعاني من ضعف واضح في إدارة المباريات، موضحًا أن أسلوبه قد يكون مناسبًا للكرة الأوروبية، لكنه لا يتماشى مع طبيعة الكرة في مصر وإفريقيا، التي تتطلب مرونة أكبر وخبرة خاصة في التعامل مع الضغوط والظروف المختلفة.

تراكمات فنية واختيارات غير موفقة

وأضاف أن الفريق يعاني من تراكمات فنية منذ فترة، خاصة بعد رحيل المدرب مارسيل كولر، مؤكدًا أن اختيار المدرب الحالي لم يكن موفقًا. كما أشار إلى أن التعاقد مع مدرب يمتلك خبرة محلية مثل حسام البدري كان سيكون خيارًا أفضل في هذه المرحلة.

غياب السيطرة على اللاعبين

اختتم نادر السيد تصريحاته بالتأكيد على أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم قدرة المدرب على فرض سيطرته على اللاعبين داخل الملعب، وهو ما انعكس بشكل مباشر على النتائج والأداء، مؤكدًا أن توروب قد ينجح في بيئة أخرى، لكنه لا يناسب طبيعة الأهلي الحالية