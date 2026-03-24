رغم أنباء المفاوضات.. صواريخ إيرانية في سماء حيفا وهجوم محتمل على تل أبيب
جمهور عظيم .. مدحت العدل يعلق على تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية
السعودية تعلن اعتراض وتدمير 7 مسيرات في المنطقة الشرقية
تراجه كان هيكلفنا كتير.. إبراهيم صلاح يعلق على أداء الزمالك أمام أوتوهو
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر
قضينا على قواتهم البحرية.. ترامب يعلن عن تدمير 158 سفينة إيرانية منذ بداية الحرب
الأهلي يتحرك قانونيا.. محام سويسري للتفاوض مع توروب والطعن في قضية ريبيرو
مواعيد المترو والقطار الكهربائي LRT بعد انتهاء العيد
ننشر أسماء المصابين بحادث تصادم ربع نقل وتوكتوك في الدقهلية
تصحيح المسار .. 8 قرارات حاسمة في الأهلي بعد زلزال الترجي
استعدوا لأقوى الحالات المطرية .. تحذير رسمي من طقس الساعات المقبلة
شملت تعزيز التعاون الدفاعي.. تفاصيل مباحثات الإمارات وفرنسا عن الأوضاع بالمنطقة
الإشراف العام
رياضة

خلل فني واضح.. نادر السيد يعلق على أداء توروب مع الأهلي

رباب الهواري

أكد نادر السيد، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن المدرب الدنماركي ييس توروب لا يعد الخيار المناسب لقيادة النادي الأهلي خلال المرحلة الحالية، خاصة بعد الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وأكد أن ما حدث يعكس وجود خلل فني واضح داخل الفريق، رغم توافر كل الإمكانيات.

خروج مؤلم من دوري الأبطال

ودّع الأهلي منافسات دوري أبطال إفريقيا من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام الترجي التونسي بنتيجة 3-2 في لقاء الإياب الذي أقيم في القاهرة، وذلك عقب الهزيمة ذهابًا بهدف دون رد. هذا الإقصاء المبكر أثار العديد من التساؤلات حول أسباب التراجع، خصوصًا أن الفريق كان مرشحًا بقوة للمنافسة على اللقب.

أوضح نادر السيد أن إدارة الأهلي لم تُقصّر، حيث دعّمت الفريق بأفضل الصفقات المتاحة وقدمت كل الإمكانيات الفنية والمادية. وشدد على أن المشكلة لا تتعلق بنقص اللاعبين، بل تكمن في عدم قدرة المدير الفني على توظيف هذه العناصر بالشكل الأمثل داخل الملعب.

أزمة في إدارة المباريات

أشار السيد إلى أن توروب يعاني من ضعف واضح في إدارة المباريات، موضحًا أن أسلوبه قد يكون مناسبًا للكرة الأوروبية، لكنه لا يتماشى مع طبيعة الكرة في مصر وإفريقيا، التي تتطلب مرونة أكبر وخبرة خاصة في التعامل مع الضغوط والظروف المختلفة.

تراكمات فنية واختيارات غير موفقة

وأضاف أن الفريق يعاني من تراكمات فنية منذ فترة، خاصة بعد رحيل المدرب مارسيل كولر، مؤكدًا أن اختيار المدرب الحالي لم يكن موفقًا. كما أشار إلى أن التعاقد مع مدرب يمتلك خبرة محلية مثل حسام البدري كان سيكون خيارًا أفضل في هذه المرحلة.

غياب السيطرة على اللاعبين

اختتم نادر السيد تصريحاته بالتأكيد على أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم قدرة المدرب على فرض سيطرته على اللاعبين داخل الملعب، وهو ما انعكس بشكل مباشر على النتائج والأداء، مؤكدًا أن توروب قد ينجح في بيئة أخرى، لكنه لا يناسب طبيعة الأهلي الحالية

سعر الذهب

هبوط حاد في سعر الذهب وعيار 21 يخسر 700 جنيه من أعلى قيمة

أسعار الطماطم

متي تنخفض أسعار الطماطم بالأسواق وكم سيصل سعر الكيلو؟.. نقيب الفلاحين يجيب

ترامب

ليلة حاسمة تقلب الموازين.. ترامب يعلن أول ملامح الاتفاق مع إيران

بن شرقي

الأمور غير مستقرة.. بن شرقي يثير الجدل بحذف اسم الأهلي من حسابه على إنستجرام

أفشة

صدمة لصاحب القاضية.. الأهلي يفجر مفاجأة بشأن محمد مجدي أفشة

الطيار أحمد عادل رئيس مصر للطيران

بيان شديد اللهجة من مصر للطيران: زيُّنا الرسمي ليس مادة للإساءة تحت دعوى الإبداع

كامويش

قرار صادم.. الأهلي يحسم مصير مهاجم سوبر خلال ساعات

وليد صلاح وسيد عبدالحفيظ

ثورة تصحيح في الأهلي.. رحيل أعضاء الإسكاوتنج ومدير الكرة ورئيس قطاع الناشئين

ترشيحاتنا

الذهب

قرار دونالد ترامب يهدّئ التوترات.. الذهب يلتقط أنفاسه ويقلّص خسائره بعد موجة هبوط حادة

جانب من الاعمال

جهود مكثفة ومتواصلة للحفاظ على المظهر الحضاري بالعبور الجديدة في إجازة عيد الفطر .. صور

بنك مصر

قبل احتماع لجنة السياسيات النقدية.. تعرف على أعلي عائد في شهادات الادخار ببنك مصر

بالصور

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب تؤثر على صحتك وحياتك

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟

طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة.. فرّحي أطفالك بطعم زي المحلات

طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة
طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة
طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة في البيت بخطوات بسيطة

6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة.. احذر هذه الأشياء

6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة
6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة
6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحا؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحًا؟

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

محدش انفرد بيها غير عادل إمام | تامر عبد المنعم يعلق على جدل الأعلى مشاهدة .. فيديو

ابنة الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم

ابنة فؤاد الهاشم ترد على إساءت والدها لمصر.. ما القصة

مخرج وننسى اللي كان

هبدة كل سنة.. عمرو محمود ياسين يرد على شائعات نهاية وننسى اللي كان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد