شملت تعزيز التعاون الدفاعي.. تفاصيل مباحثات الإمارات وفرنسا عن الأوضاع بالمنطقة

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، خلال لقائه، اليوم الإثنين، كاثرين فوتران وزيرة القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى في فرنسا، علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون الدفاعية، والحرص المتبادل على تعزيزها؛ في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

وتطرق اللقاء - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - إلى المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في ظل التصعيد العسكري، بما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وجددت إدانة فرنسا للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف الإمارات ودول المنطقة، مؤكدة تضامنها ودعمها للإمارات مع كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها.