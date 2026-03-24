مجدي عبد الغني: أنا الابن الشرعي للأهلي.. ومجلس الخطيب رفع عليا قواضي

أكد مجدي عبد الغني نجم الكرة المصرية السابق، أن ادارة النادي الأهلي في عهد محمود الخطيب قامت برفع قضايا ضده

وقال عبد الغني في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو : أنا الابن الشرعي للنادي الأهلي والاهلي خيره على جميع أبناءه بما فيهم محمود الخطيب



وأضاف: ادارة النادي الاهلي في عهد محمود الخطيب رفعوا قضايا ضدي وأقول كلمة الحق دائما

وتابع: أنا جزء من تاريخ الأهلي.. والنادي له فضل كبير على الخطيب وتركت والدي وهو مريض من أجل النادي الأهلي.



وواصل: محمود طاهر قدم الكثير للأهلي ولذلك دعمته أمام الخطيب، نتائج الأهلي طبيعية بسبب أداء اللاعبين في الفترات الأخيرة.