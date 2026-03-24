قضينا على قواتهم البحرية.. ترامب يعلن عن تدمير 158 سفينة إيرانية منذ بداية الحرب

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه منذ بداية المواجهة المسلحة، قام الجيش الأمريكي بتدمير 158 وحدة من الأسطول الإيراني ودمر القاعدة الدفاعية الصناعية للبلاد.



وقال ترامب خلال كلمة أمام أنصاره في ممفيس بولاية تينيسي: "لقد دمرنا قاعدتهم الدفاعية الصناعية، وقضينا على قواتهم البحرية - 158 سفينة تم تدميرها".

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني سابقا أن أكثر من 680 عسكريا أمريكيا وإسرائيليا قتلوا وأصيبوا في النزاع.

وتشن إيران ضربات على الأهداف العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط والأراضي الإسرائيلية ردا على الهجوم الذي تشنه الولايات المتحدة وإسرائيل ضده منذ 28 فبراير الماضي .