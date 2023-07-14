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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كوبري للأهلي.. مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور| خاص

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف كارليس كوادرات، المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق لفريق ميتيلاند، سر فشل تجربة الدولي المصري إمام عاشور مع ناديه الدنماركي.

وانضم إمام عاشور إلى ميتلاند الدنماركي في الميركاتو الشتوي الماضي، قادما من نادي الزمالك، ودرب كوادرات “عاشور” فور وصوله إلى ميتلاند، قبل أن يتم إقالة الجهاز الفني بالكامل بسبب سوء النتائج.

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ووفقا لتقارير صحفية، فإن إمام عاشور، وقع مؤخرا على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي.

وقال كوادرات في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد:" أعتقد أن تغيير الجهاز الفني لم يساعد إمام عاشور، المدرب الجديد قرر  استبعاد بعض اللاعبين من التشكيلة الأساسية من ضمنهم إمام عاشور لسوء حظه".

وأضاف: "تحسنت نتائج ميتيلاند مع المدرب الجديد ، لذلك كان من الصعب عودة إمام عاشور التشكيلة الأساسية على حساب أي لاعب آخر".

سبب ضم إمام عاشور لصفوف ميتيلاند

وعن سبب ضم إمام عاشور لصفوف ميتيلاند، أجاب:" التعاقد مع إمام عاشور كان قرارا إداريا وفنيا في نفس الوقت، نادي ميتلاند يعمل على اكتشاف المواهب الشابة وتطويرها".

واعتبر بعض المشجعين في مصر  أن انتقال إمام عاشور إلى ميتيلاند الدنمارك، بمثابة “كوبري” للرحيل عن الزمالك والانضمام إلى الأهلي.

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