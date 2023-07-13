مفاجأة.. كم سيدفع الأهلي للزمالك من قيمة صفقة إمام عاشور؟

يبدو أن صفقة انتقال إمام عاشور، لاعب نادي ميتيلاند الدنماركي، إلى النادي الأهلي تمت وفقًا لتأكيد عدد من الإعلاميين والتقارير الصحفية وأيضا أحد المسؤولين.

أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، أكد الثلاثاء الماضي، أنه تواصل مع نادي ميتيلاند لمناقشة إمكانية استعادة إمام عاشور للقلعة البيضاء، إلا أن النادي الدنماركي، أكد له أن اللاعب وقع للأهلي منذ 4 أيام.

وكان إمام عاشور انضم إلى نادي ميتيلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي الزمالك، مقابل 3.5 مليون دولار.

كم سيدفع الأهلي للزمالك من قيمة صفقة إمام عاشور؟

لكن المفاجأة أن الأهلي سيحول بنفسه أموالا لغريمه التقليدي الزمالك من قيمة صفقة ضم إمام عاشور، وهي نسبة حق التضامن أو حق الرعاية.

وقال عامر العمايرة خبير اللوائح والقوانين في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”:" نسبة حق الرعاية تكون 5 % يخصمها النادي المشترى من قيمة الصفقة، وتوزع على الأندية التي احتضنت اللاعب قبل بلوغه سن الـ 23 عاما، ولكن النسبة تختلف من نادٍ لآخر وفقا للفئة العمرية في كل نادٍ وعدد السنوات".

وأضاف:" إذا اكتملت صفقة إمام عاشور إلى الأهلي، سيقوم الأهلي بخصم 5 % من قيمة الصفقة كاملة وسيحولها بنفسه على حسابات الأندية التي لعب لها إمام عاشور قبل سن 23 عاما، وهي غزل المحلة وحرس الحدود والزمالك، وفقا للوائح والقوانين".

ووفقا لتقارير صحفية، فإن صفقة إمام عاشور ستكلف خزينة الأهلي 3 ملايين دولار.