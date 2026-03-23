جون ميرشايمر: واشنطن لديها تاريخ طويل في خوض حروب حمقاء

قال بروفيسور جون ميرشايمر المفكر الأمريكي، إنّ الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى لم تحقق الانتصار السريع الذي كانت تأمله واشنطن وتل أبيب.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد بصيلة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الهدف الأمريكي والإسرائيلي في الإطاحة بالنظام الإيراني وتحقيق نتائج حاسمة في الأيام الأولى لم يتحقق، مما حول الصراع إلى حرب استنزاف طويلة، مع قدرة إيران على الصمود بشكل أفضل.

أوضح ميرشايمر أن إيران تمتلك أوراق ضغط قوية، بما في ذلك إمكانية تهديد الاقتصاد العالمي، ما يجعل الولايات المتحدة وإسرائيل حذرتين في تصعيدها العسكري.

وواصل: «الصراع تحول إلى حرب استنزاف، والأمر يتجه إلى المزيد من التصعيد، والولايات المتحدة وإسرائيل ليست في موضع القوة أمام إيران، ومن ثم، فأنا أقول إن الحرب لا تسير على نحو جيد».

وتطرق ميرشايمر إلى أسباب تورط الولايات المتحدة في هذا الصراع، مشيراً إلى أن واشنطن لديها تاريخ طويل في خوض حروب حمقاء مثل أفغانستان والعراق، وأن هذه الخبرة السابقة ساهمت في دفع الولايات المتحدة إلى مواجهة إيران بطريقة غير محسوبة.