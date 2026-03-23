مسؤول سابق في البنتاجون: لا مؤشرات حقيقية حتى الآن على إنهاء الحرب

قال برنت سادلر مسؤول سابق في البنتاجون، إنّه يفضل تصديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرواية الإيرانية، مشيراً إلى أن الأخبار الصادرة عن الجانب الإيراني ليست دائماً صحيحة.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا توجد مؤشرات واضحة حتى الآن على التوجه نحو إنهاء الحرب، رغم الحديث عن مفاوضات جارية ووجود تهديدات سابقة باستهداف منشآت الطاقة، لافتاً إلى أن هذه العمليات تشهد حالياً حالة من التوقف، دون تأكيد ما إذا كانت الاعتداءات ستتوقف بشكل فعلي.

وأشار سادلر إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتظار، موضحاً أن مآلات الصراع قد تتوقف على أحد احتمالين، إما استسلام النظام في طهران، أو استحواذ الشعب الإيراني على السلطة، وهو ما سيحدد اتجاه الأحداث في الفترة القادمة.