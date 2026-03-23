أسعار النفط تتراجع بعد قرار ترامب بتأجيل ضرب محطات الطاقة الإيرانية

أفاد رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عبر منصة تروث سوشيال عن إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال اليومين الماضيين، بهدف إيجاد حل لحالة العداء بين البلدين في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المراسل في مداخلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن ترامب أكد أن هذه المحادثات تسير بشكل جيد، وستستمر لمدة خمسة أيام إضافية حتى نهاية الأسبوع.

وأشار جبر إلى أن ترامب قرر إرجاء استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، وليس إلغائه، موضحاً أن هذا القرار جاء بناءً على جدية المحادثات الجارية ومسارها خلال الأيام المقبلة، خصوصا أن الرئيس الأمريكي هدد قبل ذلك باستهداف هذه المنشآت، خاصة في حال عدم فتح إيران مضيق هرمز خلال 48 ساعة، مؤكداً أن التأجيل مرتبط باستمرار المفاوضات بين الطرفين.

وأوضح جبر أن القرار انعكس بشكل واضح على أسواق النفط العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط بنسبة 13% ليعود سعر البرميل إلى ما بين 90 و100 دولار، بعد أن تجاوز 110 دولارات في وقت سابق.

وأشار إلى ردود فعل سياسية داخل الولايات المتحدة، من بينها تصريحات السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، الذي اعتبر أن الضربة لم تُلغَ وإنما تم تأجيلها، واصفاً إياها بأنها جريمة حرب، ومحملاً ترامب مسؤولية تداعياتها.